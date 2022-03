Elizabeth Hurley izgleda nevjerojatno, no ova ljepotica nije imala sreće u ljubavi. Zavodnik žena varao ju je s prostitutkama, a od dva bivša dečka se zauvijek oprostila.

Glumica Elizabeth Hurley i u 57. godini oduševljava svakim novim pojavljivanjem u javnost, a obzirom na isklesanu figuru i besprijekoran izgled još uvijek slovi kao jedna od najljepših. Ipak, ova ljepotica nije imala sreće u ljubavi.

Prije samo nekoliko dana zauvijek se oprostila od svog bivšeg zaručnika, igrača kriketa Shanea Warnea koji je preminuo u 53. godini od posljedica srčanog udara.

''Imam osjećaj kao da je sunce zauvijek zašlo za oblake. Počivaj u miru moj dragi Lionheart", napisala je Elizabeth uz fotografije na kojima pozira sa sportašem.

Shane i Elizabeth zajedno su bili od 2010. do 2013. godine, a bili su i zaručeni. Bili su u vezi tri godine prije nego što su prekinuli, a o detaljima je Warne otvoreno progovorio tek prošle godine. "Jako sam žalostan što je ta veza propala, još mi je stalo do nje. Elizabeth je predivna osoba. Nisam ju upoznao sa svojom djecom sve dok nisam shvatio da je to prava ljubav, a ne samo zezancija", komentirao je američkim medijima. I njihovi prijatelji su govorili da su si jako značili. Zanimljivo, otkako su prekinuli, o njihovim novim vezama rijetko se pričalo. Upravo zbog toga su krenule glasine da se par pomirio, no oni su kasnije sve to opovrgnuli.

Prije dvije godine je u 55. godini preminuo još jedan njezin bivši partner, otac njezina sina Damiana, Steve Bing. Njihova veza je završila nakon manje od godine dana, u ožujku 2001., a slavna glumica je u međuvremenu ostala trudna. Steve nije htio priznati očinstvo, a kasnije je testom dokazano da Damian zaista je njegov sin. Posljednjih godina su Steve i Elizabeth bili u dobrim odnosima.

Njezina najpoznatija veza svakako je ona s kolegom Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih, ostali su do danas u sjajnim odnosima.

Nakon osam godina veze glumca su uhvatili s prostitutkom na Sunset Stripu u Los Angelesu. Policija ga je uhitila, a njegove fotografije objavili su tabloidi diljem svijeta. To pak nije uništilo njihovu vezu, već su ostali još pet godina zajedno. Ne čudi da su ih ostalih pet godina pratile glasine kako Hugh vara Elizabeth, no par je istaknuo kako su sve izgladili te to nije bio razlog njihovu prekidu. Hugha i dalje prati taj isti skandal.

Elizabeth Hurley i Hugh Grant prekinuli su 2000. godine, no za razliku od ostalih parova, njihov prekid nisu pratili veliki skandali. Naprotiv, par i danas tvrdi da svakodnevno pričaju te da su najbolji prijatelji. "Ona mi je najbolja prijateljica, nju prvu nazovem kada mi je teško", rekao je Hugh pet godina nakon prekida. Bivši par razgovara o svemu u životu, a Hurley kaže da za sve savjete ide upravo njemu.

