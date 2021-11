Uzbudljiv dan koji je pred kandidatima MasterChefa mnogi ne mogu dočekati.

''Jedva čekamo kuhati, to se vidi i po našim doručcima u MasterChef vili'', istaknula je Ana. Na doručku u vili poveo se i razgovor o Frani kao jednom od mogućih sljedećih vođa timova.

''Kad bi Frano bio vođa tima bio bi to zanimljiv gastroduel'', kaže Ana napomenuvši da ne bi voljela biti u njegovom timu jer on voli da drugi rade poput njega, a njoj se nikako ne sviđa način na koji on radi te tako ne bi mogla raditi.

Današnji zadatak skriva i sljedeće vođe timova, dok će ispunjenje zadatka otkriti hoće li Frano biti jedan od njih. No, u MastreChef kuhinji, kutije iznenađenja koje će dočekati kandidate na njihovim radnim jedinicama, skrivaju zamke, pa će pred natjecateljima biti odluka – koju od dvije kutije odabrati.

''Danas sam si sav nekako lagan'', objasnio je svoju odluku Vanja. Ići težim putem izabrali su gotovo svi, osim Ane i Vanje, ali kada je njih dvoje otvorilo svoje kutije ispod njih ih je čekao samo natpis: ''U MasterChef kuhinji ništa nije lagano – deset minuta manje''.

Je li Vanju i Anu koštao gubitak deset minuta i koji kandidati će u izazovima pred njima izaći kao pobjednici i vođe timova, doznat ćemo već večeras.