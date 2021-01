Mayte Mateos i Maria Mendiola oformile su duo Baccara koji je hitom "Yes Sir, I Can Boogie" krajem 70-ih osvojio čitav svijet. Još uvijek se bave glazbom, no dani najveće slave daleko su iza njih.

Španjolske pjevačice Mayte Mateos i Maria Mendiola formirale su duo pod imenom Baccara 1977. godine te su svojedobno pomele svu konkurenciju pred sobom. Privukle su publiku diljem svijeta hitom "Yes Sir, I Can Boogie", koji je postao i najprodavaniji singl ženske grupe svih vremena.

Mayte je završila Akademiju u Madridu te je radila jedno vrijeme kao balerina za španjolsku televiziju, a upravo je tamo upoznala Mariju. Djevojke su zajedno plesale i pjevale te su otišle s dotadašnjih poslova kako bi oformile vlastitu grupu. Nastupale su diljem Španjolske, a sve se promijenilo kada ih na jednom koncertu uočio Leon Deane, menadžer izdavačke kuće RCA. Pozvao ih je u Hamburg, gdje ih je upoznao sa skladateljem Rolfom Sojom. Upravo Soja bio im je velika podrška te pokretačka snaga dua Baccara.

Pjesma "Yes Sir, I Can Boogie" krajem 70-ih godina bio je planetarni hit te prvi primjer fenomena koji danas znamo kao "ljetni hit". Djevojke su osvojile top-liste diljem svijeta, srušile su Guinnessov rekord prodavanosti singla, a godinu kasnije objavile su i prvi album. Sljedeći singl "Sorry, I'm a Lady" također je bio međunarodni hit, a duo Baccara osvajao je sve klubove u kojima su nastupile. Do početka osamdesetih objavile su već tri albuma, a 1981. i svoj zadnji. Do tog je trenutka disco zvuk već krenuo u zaborav, a na sceni su se pojavili novi žanrovi poput punka te su se pojavile trzavice između članica dua.

Mendiola se žalila kako nema dovoljno prostora u novom singlu te da njezinu glasu nije osigurano mjesto koje zaslužuje, a to je već bio početak kraja. Čak je tužila i diskografsku kuću, a sve je rezultiralo povlačenjem više od 250.000 primjeraka singla s tržišta.

Do kraja 80-ih obje su djevojke objavile samostalne albume te su krenule svojim putem. Unatoč tome što su pokušavale ostvariti samostalne karijere, nikada im to nije uspjelo u onom kalibru koji su imale kao Baccara. Njihov je hit i danas jedna od najpoznatijih pjesama svih vremena, a brojni su je izvođači remiksali.