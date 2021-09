Poslije zabavnog starta nove sezone showa ''MasterChef'', i u drugoj emisiji žiriju su se predstavili zabavni kandidati.

I u drugoj emisiji showa MasterChef predstavili su se zanimljivi kandidati sa zanimljivim jelima, a posebno je zanimljiva bila i jedna priča.

Naime, iz Rijeke je stigao student građevine Luka Pilepić (19).

''Prijavio sam se iz ljubavi prema kuhanju i na nagovor obitelji - da vidimo tko će biti bolji, ja ili mama'', izjavio je Luka čija je majka Ana Kovačević Pilepić bila natjecateljica prve sezone MasterChefa te je sada došla u emisiju podržati sina.

Luka, koji razmišlja i o upisu na Gastronomski fakultet, pripremio je za žiri pačja prsa sa čašicama od lisnatog tijesta punjenima sa umakom od gljiva i indijskih oraščića. I Lukina mama je imala priliku kušati jelo jer je žiri i bivšu natjecateljicu pozvao u studio. Ana je dobila i zadatak sjesti u stolicu žirija i prokomentirati Lukino jelo.

''Moram priznati da je osjećaj zastrašujući'', komentirala je Ana koja je primijetila da je jelo ukusno napravljeno, iako je smatrala da je umak malo težak, a time se i Bašić složio. Tomljanović mu je odmah dao prolaz, a Vukadin je šapnuo Luki da je pregača njegova i da ode do mame da mu je preda. ''Ova pregača zbog toga još više vrijedi'', rekao je Luka.

Prvi se žiriju predstavio Marko Krznarić (41) iz Zagreba iz Zagreba koji kaže da kuha otkad zna za sebe i da mu je kuhanje velika strast. Marko, iako ima vlastitu informatičku firmu, za sebe kaže da je moderna muška domaćica jer radi od doma i ima vremena provoditi vrijeme s djecom, ali i u kuhinji. U MasterChef su ga prijavili kćer i supruga, i isprva nije bio oduševljen tom činjenicom, no ipak je došao na audiciju kako bi si potvrdio da zna kuhati. Žiriju je pripremio jelo od škampi, pljukanaca, te umaka od medvjeđeg luka i šparoga. Stjepan Vukadin je izjavio: ''Sviđa mi se energija koju imaš i pozitiva. Pljukanci, ostali jesu malo al dente, ali umak koji si napravio je top…Od mene imaš da.'' S njim se složio i Melkior Bašić i Damir Tomljanović. ''Spasio me šug koji je bio jako dobar'', komentirao je Marko.

Zagrepčanka Mirela Majetić (48) je došla ispred žirija s telećim medaljonima u umaku od vina, limuna i vrhnja, a ispričala je ispred tv kamera i svoju emotivnu priču. Mirela je naime samohrana majka, radi tri posla, vezana je za svoje dvije kćeri, te nije imala lagan životni put. Jelo koje je pripremila je odraz nje same, otkrila je. ''Imate tu ljubav, potreban vam je netko stručan da vas usmjeri na tom putu'', izjavio je Vukadin. Mireli je žiri dao prolaz dalje.



Među mlađim kandidatima na audiciju je pristupio i 23-godišnji Roko Kulušić-Neral, student politologije i to s jelom koje do sada nikada nije radio. Jelo je kako kaže, zamislio minimalistički, no iako je riskirao, rizik mu se isplatio te je dobio čvrsto da od svih članova žirija.

I jelo Marcele Zagorac (28) iz Biograda na Moru bilo je dovoljno dobro da ova svestrana i samouvjerena inženjerka vinarstva prođe dalje. Pregače su u drugoj emisiji dobile i dvije kandidatkinje Tanja i Marina koje sanjaju o svom restoranu, Krešimir Žanetić iz Makarske koji za sebe kaže da kuha od najranijeg djetinjstva, te Mario Toljan koji je na audiciju došao iz Krapine.

Menadžerica Gordana Brlek (49) iz Zagreba predstavila je žiriju svoje jelo na francuskom jeziku, a pripremila im je pačja prsa sa slatko kiselim umakom od naranče, glaziranom mrkvom s vanilijom i mahune obložene s pancetom.

''U vama vidim ono što ovdje tražimo u MasterChefu tako da od mene imate jedno veliko i čvrsto da'', poručio joj je Tomljanović.

Sandra Bilonić (50) iz Osijeka pripremila je tortelone s umakom od karamelizirane kruške.

''Najbolje jelo koje sam danas probao'', komentirao je Vukadin te dovršio jelo iz tanjura, a prolaz dalje dao je Sandri i chef Bašić. ''Mogu reći da me ovo jelo vratilo u djetinjstvo, hvala vam na emociji, od mene imate jedno veliko da'', komentirao je Tomljanović.

Ema Baniček (29) koja, iako je učiteljica razredne nastave, većinu svog radnog staža provela je kao stjuardesa. Iako je zaboravila sve što joj je bilo potrebno za pripremu, Ema se ipak na kraju nekako snašla.

Chef Bašić joj nije dao prolaz, no Vukadin i Tomljanović vidjeli su potencijal u Emi te je ipak dobila pregaču.