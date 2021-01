Kate Moss svojedobno je bila jedna od najpoznatijih žena na svijetu, a svi su se divili njezinoj ljepoti. Godinama se drogirala i bila posljednja na najpopularnijim tulumima na svijetu, što je uzelo i danak u njezinu izgledu.

Kate Moss je neupitno jedna od najvećih manekenki koje su se šetale svjetskim modnim pistama, a još i danas privlači pažnju gdje god da se pojavi. Osim zbog mode medijima je oduvijek bila zanimljiva i zbog svog privatnog života, a u detalj su pratili svaku njezinu vezu, počevši od one s Johnnyjem Deppom.

Moss je karijeru započela zahvaljujući osnivačici Storm Model Managementa Sari Doukas, koja ju je otkrila kada je imala tek 14 godina, i to u zračnoj luci JFK u New Yorku. Manekenka se s obitelji vraćala s Bahama u Veliku Britaniju, a agentici je zapela za oko zbog svoje ljepote. Imala je 16 godina kada se pojavila na naslovnici časopisa "The Face", a sve ostalo već je povijest.

O prvim iskustvima pred kamerama Kate Moss nema najljepša sjećanja. Često je isticala kako je imala osjećaj da proživljava živčane slomove te je svakodnevno plakala. Poslije kampanje koju je snimala za Calvina Kleina govorila je da dva tjedna nije mogla ustati iz kreveta zbog depresije, no nastavila je putem kojim je krenula.

S kolegicom Naomi Campbell godinama je bila najbolja prijateljica, a djevojke su bile u vrhu svojih karijera dok su tulumarile na najpopularnijim svjetskim tulumima. Upravo raskalašeni tulumi u jednom su joj trenutku postali zaštitni znak. Bila je poznata po tome da može pošmrkati tri grama kokaina i popiti litru votke u rekordnom vremenu.

U vezi s glumcem Johnnyjem Deppom manekenka je bila četiri godine, a u to su vrijeme bili najpoznatiji slavni par na svijetu. Depp je kasnije pričao kako je prekid njegova krivica jer joj nije davao dovoljno pažnje. "Bio sam težak u to vrijeme i žao mi je što sam sve upropastio. Imali smo sjajnu vezu koja je završila mojom krivicom", pričao je glumac. Moss je priznala da je godinama plakala za Deppom te se nije mogla oporaviti od prekida.

Nakon prekida manekenka je navodno bila u ljubavnom trokutu s Judeom Lawom i njegovom bivšom suprugom Sadie Frost. Iako to nikada nije potvrđeno, mediji još danas iznose detalje navodne veze. Tri godine Kate je bila u vezi s glazbenikom Peteom Dohertyjem, koji je poznat po korištenju teških droga, a zbog fotografije na kojoj par zajedno uzima drogu Kate je izgubila ugovore s klijentima vrijedne četiri milijuna dolara.

Kćer Lilu Grace Moss-Hack rodila je 2002. godine, a dobila ju je u vezi s Jeffersonom Hackom. Manekenka se 2011. godine udala za gitarista benda The Kills Jamieja Hincea, a rastali su se 2016. godine.

Malo je poznato da je Kate Moss ovisna o čaju te pije do 15 šalica dnevno, modnu inspiraciju crpi od Micka Jaggera, pomoćna je urednica britanskog Voguea, Jerry Hall njezin je idol, nije prirodna plavuša te nikada ne baca odjeću jer sve čuva za svoju kćer Lilu. U posljednje vrijeme sve su glasniji i navodi da više ne izgleda ni približno onome kako je izgledala dok je bila u vrhu karijere, što otkrivaju i fotografije paparazza koji je prate. Na svim fotografijama koje snima za kampanje Kate Moss je retuširana te joj fotošopom miču bore, a slavna manekenka koja ovih dana slavi 47. rođendan to ne skriva. Turbulentan život i uživanje u drogama uzeli su svoj danak, no Kate je i danas na glasu kao jedna od najljepših žena svijeta bez obzira na sve.