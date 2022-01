Dolly Parton svijet je osvojila svojim talentom, a ova glazbena diva ima i jednu od najljepših ljubavnih priča u svijetu showbiza.

Američka pjevačica, glumica, poduzetnica i autorica Dolly Parton ovih dana slavi 76. rođendan, a ova je diva u svojoj bogatoj karijeri ostvarila brojne uspjehe zbog kojih joj mnogi česti ističu da im je pravi idol.

Na sceni je debitirala 1967. godine s albumom "Hello, I'm Dolly", a do danas je srušila brojne rekorde. Njezini su albumi redovito dosezali platinastu i multi-platinastu nakladu, imala je 25 hitova na broju 1 Billboardove top-liste te je osvojila 11 nagrada Grammy i čak 50 nominacija. Napisala je preko 3000 pjesama, a okušala se i u svijetu glume, zahvaljujući čemu je dobila nominacije za kipiće kao što su Oscar i Zlatni globus.

Dolly je odrasla s 11 braće i sestara, a ponosna je na svoju obitelj, iako je odrasla u siromaštvu. Njezin je otac radio

Pjevanjem se počela baviti još kao djevojčica na lokalnim televizijskim i radijskim postajama u Tennesseeju. S 13 godina potpisala je ugovor za malu diskografsku kuću u Louisianu, a upravo ondje upoznala je Johnnyja Casha, koji ju je ohrabrio da prati svoje snove te ustraje na tome da postane pjevačica. Dan nakon što je završila srednju školu preselila se u Nashville, gdje je krenula u velikom stilu. Ostvarila je velik uspjeh 70-ih i 80-ih godina, a iako je njezina karijera krenula silaznom putanjom u 90-ima, u novom mileniju vratila se na stari put. Prodala je više od 100 milijuna albuma diljem svijeta, a danas je i ponosna vlasnica vlastite diskografske kuće Dolly Records.

Ljubavna priča Dolly Parton jedna je od najljepših u svijetu showbiza. Sa svojim suprugom, poduzetnikom Carlom Deanom u braku je od 1966. godine, a s obzirom na to da se s njim nikada ne pojavljuje u javnosti, mnogi su se pitali postoji li on uopće. Pjevačica je ispričala kako je njezin suprug rezerviran te se ne želi medijski eksponirati. To im je uvelike pomoglo i u braku te zbog toga funkcioniraju sjajno još i danas. Rijetko objavljuju zajedničke fotke, no Parton je često isticala kako ju Carl podupire u svemu.

Ipak, suprug je samo jednom bio na njezinu koncertu. U svibnju 2016. godine par je obnovio svoje zavjete na 50. godišnjicu braka, a unatoč činjenici što se mnogima njihova ljubavna priča čini neobičnom, oni su zaljubljeni kao prvoga dana.

