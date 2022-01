Oscari će ove godine ponovno imati službenog domaćina, a posljednji je bio Jimmy Kimmel 2018. godine.

Ovogodišnja dodjela nagrada Oscar ponovno će imati glavnog voditelja nakon četiri godine. Tu je vijest objavio Craig Erwich, predsjednik Hulu & ABC Enterteinmenta. "Ovdje prvi put čujete za to", napisao je na Twitteru.

The Hollywood Reporter javlja kako su čelnici Akademije već kontaktirali glumca Toma Hollanda kojem bi trebala pripasti ta čast. "Ako me pitaju, naravno da ću pristati, to bi trebalo biti jako zabavno", rekao je u prosincu Holland na pitanje bi li pristao na taj posao.

94. dodjela zlatnih kipića održat će se 27. ožujka, a prenosit će se na američkom kanalu ABC. Posljednji voditelj Oscara bio je Jimmy Kimmel 218. godine, a bio je domaćin dvaput zaredom.

Posljednje tri godine prezenteri Oscara su bile glumačke zvijezde, no dodjela nije imala službenog domaćina. Akademija je objavila i kako je gledanost dodjele pala u posljednjih nekoliko godina, no to su pripisali društvenim mrežama, gdje je publika svejedno pozorno pratila nagradu.

