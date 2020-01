"Odlučili smo da neće biti voditelja, jer je prošlogodišnja dodjela dobro protekla", izjavila je Karey Burke, direktorica televizije ABC koja će prenositi Oscare.

Svečana dodjela Oscara, najpraćeniji prijenos iz Hollywooda, i 9. veljače će se kao i prošle godine odvijati bez voditelja, objavili su organizatori u srijedu.

"Odlučili smo da neće biti voditelja, jer je prošlogodišnja dodjela dobro protekla", izjavila je Karey Burke, direktorica televizije ABC.

Glasnogovornica ABC-a, koji prenosi svečanost dodjele Oscara, potvrdila je te izjave agenciji France presse.

Nakon što je 2019. izabrani voditelj Kevin Hart morao odustati od vođenja jer su otkrivene njegove stare homofobne izjave na Twitteru, organizatori su prvi puta u 30 godina odlučili da će ta večer proteći bez voditelja.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th!