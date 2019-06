Mračni mjuzikl "Hadestown" okitio se u nedjelju na Broadwayu brojnim nagradama Tony, kao prvi mjuzikl u režiji žene koji je osvojio to ugledno priznanje za kazališnu umjetnost, a posebno je slavila Elaine May, dobitnica Tonyja za najbolju glavnu žensku ulogu.

87-godišnja glumica Elaine May, koja je nagradu osvojila dirljivom izvedbom žene narušena mentalnog zdravlja u predstavi "The Waverly Gallery", kazala je na svečanosti da zasluge za uspjeh uvelike ima autor djela Kenneth Lonergan.

Šest nagrada Tony osvojila je folk-opera "Hadestown", među njima i za najbolju režiju mjuzikla koju potpisuje Rachel Chavkin.

Primajući nagradu, Chavkin je kazala da je ona danas jedina žena koja režira mjuzikl na Broadwayu i pozvala je kazališni svijet da u tom smislu nešto poduzme.

73-godišnji Andre De Shields dobitnik je nagrade za najbolju sporednu ulogu u mjuziklu "Hadestown". Primajući Tonyja prvi put u svome životu podijelio je tri dobra savjeta onima koji žele uspjeti.

"Prvo, okružite se ljudima kojima oči zasjaje kada vi dolazite. Drugo, najbrži put do uspjeha jest da se zaputite tamo kamo želite stići. Treće, vrh planine tek je podnožje nove planine koje želite osvojiti."

Tonyja za najbolju sporednu žensku ulogu u mjuziklu dobila je Ali Stroker za svoju izvedbu u postavi klasičnog mjuzikla "Oklahoma!". Stroker, koja igra ulogu Ado Annie, "djevojke koja ne umije reći ne", prva je glumica u invalidskim kolicima koja je dobila Tony. Stoga je u emotivnu govoru Stoker nagradu posvetila "svakom djetetu koje ima invaliditet, ograničenje ili neki izazov i koje večeras gleda i čeka da bude predstavljeno" na sceni.

Nagradu za sporednu ulogu u dramskom kazališnom djelu ponijela je 41-godišnja Celia Keenan-Bolger u predstavi "Ubiti pticu rugalicu", a engleski glumac Bertie Carvel dobio je Tonyja za svoju ulogu medijskog mogula Ruperta Murdocha u predstavi "Ink".

"The Boys in the Band", komična drama o skupini gay muškaraca koji slave rođendan, osvojio je Tonyja za najbolji revival.

Veterani, glumica Rosemary Harris i dramaturg i scenarist Terrence McNally, dobili su posebne nagrade Tony za životno djelo.

Nagrada Tony za najbolja ostvarenja u kazališnoj umjetnosti na kultnoj njujorškoj sceni u Broadwayu nosi ime po kazališnoj glumici, redateljici i producentici Antoinette Perry, a utemeljila ju je 1947. organizacija American Theatre Wing radi "poticanja izvrsnosti i obrazovanja u kazališnoj umjetnosti".

