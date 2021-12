Heather O'Rourke bila je velika dječja zvijezda zahvaljujući kultnoj horor franšizi, a njezina smrt 1988. godine je šokirala Hollywood.

Američka glumica Heather O'Rourke bila je velika dječja zvijezda, a njezina smrt šokirala je Hollywood 1988. godine.

Heather je rođena u San Diegu krajem prosinca 1975. godine, a odrasla je sa sestrom Tammy, također glumicom. Proslavila se zahvaljujući Stevenu Spielbergu, koji ju je odlučio angažirati kada je imala pet godina i to za franšizu kultnog horora "Poltergeist". U to vrijeme tražio je djevojčicu koja izgleda kao "san svake majke" za svoj horor na kojem je krenuo raditi, a onda je uočio Heather kako sa svojom mamom ruča u istome restoranu u kojem je i on bio.

Prišao im je kad je vidio da su pojele i zamolio da dođu na audiciju te je sljedećeg dana dobila ulogu. Tada je kao opcija za lik Carol Anne otpala Drew Barrymore koja je i redateljevo kumče.

Osim u kultnoj franšizi, Heather je glumila u komičnoj seriji "Sretni dani" te imala još nekoliko pojavljivanja na televiziji. Spielbergov horor je postao ozloglašen zbog događanja na setu i tragedija koje su se dogodile glumačkoj postavi, a upravo se smrt O'Rourke smatra najgorom s obzirom na njezine godine.

Preminula je nekoliko dana prije nego što je izašao u kino treći dio "Poltergeista" zbog komplikacija izazvanih jakom gripom te je doživjela dva jaka srčana udara. Tada je imala 12 godina i pokopana je dan nakon premijere filma.

Luka Nižetić otkrio u čijem je društvu proveo blagdane pa raznježio mnoge: "Ona je moj Božić i moje sve" +16

Albina plijenila poglede u elegantnom izdanju, no zanimljiv susret s kolegicom sve je bacio u drugi plan +28