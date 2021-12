Devin Ratray je u filmu "Sam u kući" utjelovio Buzza McCallistera, a ovih je dana najavio okupljanje ekipe filma "Sam u kući".

Glumačka postava iz omiljenog božićnog filma "Sam u kući" iz 1990. godine planira virtualno okupljanje, a tu je vijest potvrdio i glumac Devin Ratray.

44-godišnja bivša dječja zvijezda koja je utjelovila zločestog starijeg brata Kevina McCallistera u prvom i drugom nastavku filmu otkrio je detalje u razgovoru za magazin People.

"Planirali su ponovno okupljanje putem interneta i tek sam im se nedavno, prije nekoliko dana, pridružio u planiranju. Čujem se s Jedom Cohenom i Dianom, Terrie i Angelom Goethals te Hillary Wolf”, rekao je Devin za People i dodao kako je jako zahvalan što je dio filma koji je postao svojevrsno naslijeđe.

Ipak virtualno okupljenje će proći bez glavne zvijezde Macaulaya Culkina, njegova brata Kierana Culkina te Catherine O'Hara no Devin za njih nema ništa drugo reći osim pohvala za svoje bivše kolege.

"Roditelji ga pokazuju djeci, djeca ga pokazuju unucima i to je nešto u čemu sam i ja sudjelovao. Ne znam kako život izgleda bez tog filma, otkako sam napunio 13 godina. Shvatio sam da je ovaj film veći od mene. To je veće od ega svakog glumca. To je postalo dio neizbrisivih otisaka u obitelji, u njihovoj svijesti", rekao je Devin.

On je ponovio svoju ulogu Buzza McCallistera uz Archieja Yatesa u ffilmu Dana Mazera "Home Sweet Home Alone", koji je premijerno prikazan 12. studenog, a dio je i prave poslastice za obožavatelja filma koji mogu rezervirati boravak u kući u kojoj je sniman i to po cijeni od 25 dolara putem Airbnb-a. Točnije upravo će on biti službeni domaćin gostiju koji će si ove blagdane začiniti na poseban način.

