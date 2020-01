David Bowie preminuo je 10. siječnja 2016. godine okružen obitelji nakon 18-mjesečne borbe s rakom.

David Robert Jones (8. siječnja 1947. – 10. siječnja 2016.), poznat svima kao David Bowie, bio je jedna od najznačajnijih osoba u povijesti popularne glazbe. Njegov život, ali i smrt nepresušan su izvor inspiracije brojnim glazbenicima diljem svijeta, a osim što je postao ikona u glazbenom svijetu, bio je cijenjen u glumačkim te intelektualnim krugovima.

Popularni "Ziggy Stardust" ostavio je golemi trag iza sebe svojim izražajem u glazbi i modi, a tijekom karijere prodao je preko 140 milijuna primjeraka svojih albuma diljem svijeta, što mu je donijelo i titulu jednoga od najprodavanijih glazbenika ikada. Primljen je u Rock and Roll Hall of Fame 1996. godine, a postoje brojni detalji iz njegovog života malo poznati čak i njegovim najvećim fanovima.

Detalji iz života Davida Bowieja koje niste znali

Kada je imao pet Bowieja su roditelji odveli na izlet brodom na Temzi gdje je popio čaj koji se kuhao sedam dana. Čaj je bio toliko odvratan da popularni pjevač od onda nije popio ni kap engleskog čaja, unatoč činjenici da je djelomično volio japanski zeleni čaj. Među neobičnijim počastima koje je Bowie dobio jest i ona da su u njegovu čast svijetlo narančastog pauka iz Malezije nazvali Heteropoda davidbowie.

Oči Davida Bowieja potpuno su jednake nijanse plave, bez obzira što se u jednom trenutku povijesti javnost podijelila zbog tog mišljenja. Bowiejeve oči izgledale su drugačije zbog trajnog oštećenja zjenice nakon što ga je školski kolega George Underwood udario u oko tijekom tučnjave oko jedne djevojke.

Njegovu pjesmu "Space Oddity" BBC je iskoristio tijekom izvještavanju o slijetanju na Mjesec 1969. godine. Bowie je u tom trenutku tek započinjao karijeru, a pjesma je postala hit tek šest godina kasnije nakon što je osvojila vrh britanskih top lista.

Rock and roll legenda Elvis Presley i David Bowie imaju više toga zajedničkog, a između ostalog su rođeni na isti datum. Bowie je rođen 8. siječnja 1947. godine, točno 12 godina nakon Elvisa. Malo je poznato i da su ove dvije glazbene legende zamalo i surađivale. Prije nekoliko godina country zvijezda Dwight Yoarkam ispričao je kako je Elvis zamolio Bowieja da mu producira sljedeći album kojeg je rock and roll legenda trebala objaviti. Sve se događalo šest mjeseci prije Elvisove smrti u kolovozu 1977. godine, a njihove brojne kolege kasnije su uvjerljivo tvrdile kako je to jedna od najvećih tragedija u povijesti pop glazbe jer bi ta suradnja sigurno rezultirala nevjerojatnom glazbom.

Da je zaista pratio trendove, ali i uvjerljivo ostavio veliki trag u povijesti glazbe, Bowie je dokazao i činjenicom da je svoj singl "Telling Lies" 1996. godine postavio na svoju web stranicu za preuzimanje, što je ujedno i prvi takav singl postavljen na webu velike svjetske zvijezde. Za preuzimanje singla u to vrijeme je bilo potrebno čak 11 minuta zbog dial-up brzine interneta.

Obzirom da je bio velika svjetska zvijezda, tijekom karijere je iskusio brojne neobičnosti, uključujući i to da ga je tijekom turneje po SAD-u 2004. godine čitavo vrijeme pratio netko odjeven u kostim ružičastog zeca. Bowie navodno nije bio previše uznemiren, no nakon što se ukrcao u avion u New Yorku tenzije su se povećale jer je s njim u putničkom avionu bila i osoba u istom kostimu.

Zavidna diskografija i najava novih izdanja

Legendarni Bowie objavio je čak 27 studijskih albuma, 11 live albuma, 51 kompilaciju, osam EP-a te 128 službenih singlova. Da se radi o zaista plodnom glazbeniku svjedoči i činjenica da dobar dio toga publika još nije ni čula. Naime, iz Parlophone Recordsa su najavili dva nova izdanja za 2020. godinu. EP-evi pod nazivom "‘David Bowie Is It Any Wonder?’ i ‘ChangesNowBowie’ svjetlo dana će ugledati ove godine na Međunarodnom danu prodavaonica ploča (Record Store Day).

Popularni streaming servis Spotify nedavno je objavio kako su pjesme Davida Bowieja streamane preko milijardu puta do danas, a donosimo vam popis pet njegovih najslušanijih pjesama na streaming servisima: