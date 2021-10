U zadnjoj rundi borbe za ostanak u showu 19 kandidata je, kuhajući sa svojim mentorima, izborilo ulazak u MasterChef vilu.

Jedan od izazova koje su gledatelji mogli vidjeti u desetoj emisiji popularnog showa, bio je da kandidati rade sve što rade i chefovi. Nakon što je chef pripremio jelo, kandidati su imali još jednu minutu dovršiti svoj tanjur, a potom su izabrane najslabije karike svakog tima koje su se borile još i u eliminacijskom izazovu.

Prvi je kuhao Stjepanov tim u kojem su Karmen Jurčić, Gorana Milković, Frano Kekez, Vanja Agić, Filip Pleteš, Tihomir Bježančević, Ana Marija Kutleša. Spremali su oradu. Prvi je korak bio filetirati ribu, očistiti je od kože i staviti u salamuru. Nekima su se prilikom filetiranja tresle ruke, dok je nekima filetiranje ribe išlo sasvim glatko. S kože su trebali skinuti što više mesa kako bi dobili hrskavost. Na tavicu staviti malo maslinovog ulja i uključiti pećnicu na 170 stupnjeva. ''Chef je bio vrlo smiren, vrlo detaljan toliko da uhvatim korak s njim'', komentirao je Tihomir. Kao posljednji korak morali su jelo staviti na tanjur tako da vizualno izgleda kao, ili što više sliči, chefovom. Staviti mikrobilje i jestivo cvijeće, uzeti dehidrirani prah sipe i lagano sa strane do filea posipati – čini se jednostavno, ali neki baš i nisu slušali chefa. ''Opustila sam se u dekoriranju. Morala sam se malo s onim crnilom zaigrati'', rekla je Gorana te joj je tog crnila pobjeglo previše na tanjur.

U ovom su se izazovu neki snašli bolje, neki malo lošije. Stjepan je nakon kušanja procijenio da su njegovo jelo najlošije interpretirali Gorana, Frano i Tihomir. Najbolje se prema Stjepanovoj procjeni snašla Ana Marija, a crnu pregaču predao je Tihomiru. ''Moj stav je da nisam bio najlošiji'', smatra Tihomir.

Melkiorov tim u kojem su bili Matei Negovetić, Zvjezdana Posavec, Tomislav Marković, Roko Kulšić-Neral, Ivan Temšić, Igor Ivanović i Marko Krznarić - spravljao je teleći kare sa čičokom, odnosno jeruzalemskom artičokom. Većina nikada nije kuhala s čičokom, pa je Melkior objasnio kako se radi o korijenu koji se vadi iz zemlje kao krumpir. Nakon što je vidio da je u košarici i meso, Matei Negovetić je komentirao da je ovo možda njegov kraj. Prvi korak u pripremi Melkiorovog jela bio je narezati tri komada čičoke, a otpatke narezati na sitno. U loncu ih je trebalo podlijevati vodom i dodati sol. Kad je gotova čičoka je mekana. S telećeg karea trebalo je skinuti žilice i narezati na dva prsta debljine te posoliti, a potom staviti na rešetku u pećnicu. Iako nije pripremao meso, Mateiu je zagorio luk. Za pire od čičoke stavili su 40 g maslaca, izmiksali sve u blenderu te dodali kap vrhnja, što je bila još jedna prepreka za Mateija, budući da u veganskoj kuhinji ne koristi ni vrhnje. ''Moj osobni način života nije bila taktika s kojom ću nastupiti. Problem je bio što nisam koristio ni meso ni maslac ni vrhnje. Možda je artičoka dobra'', rekao je Matei. ''Ovo praćenje chefa je istinska uživancija i drago mi je da sam to doživjela'', kazala je Zvjezdana.

Nakon što je probao jela svih kandidata u svom timu, Melkior je morao izabrati: ''Neki su imali bitke, neki su imali manje bitke, ali svi su se uspjeli iščupati''. Marko, Tomislav i Zvjezdana po njemu su napravili najbolje replike njegovog telećeg karea, no najbolji je među njima, prema Melkiorovom odabiru, ipak bio Tomislav. ''To su male nijanse između vas'', osvrnuo se Melkior. Kada je morao izabrati natjecatelja kojeg će poslati u eliminacijski izazov rekao je Mateiju: ''Meso nisi stavio na tanjur. Pire je ok, čips je ok, medaljoni i umak – stvarno je gorko, gorče i od Rokovog''.

Damir je svoju grupu u kojoj su se nalazile Marija Gregurić, Klavdija Zubović, Ema Baniček, Željka Bleuš, Gordana Brlek, Maja Mandić i Ana Antunović, prije kuhanja bodrio riječima: ''Svatko od vas ima osobine koje tražim u kuhinji''. Damirova ekipa spravljala je škampe i školjke. Prvi korak je bio očistiti škampe i staviti ih u lonac, posoliti ih ali ne previše jer ih se kasnije povezuje kajmakom. Komad tijesta premazati maslacem, staviti na njega umak od škampi i kajmaka. Kada je trebalo napraviti trokutiće od tijesta s umakom, to je nekim natjecateljicama iz Damirovog tima pričinjalo veći izazov. ''Zbog tog namotavanja tresla mi se ruka'', rekla je Klavdija. ''Nisam uopće mogla napraviti te trokutiće'', rekla je Marija. Potom su svitke stavili u pećnicu, a školjke u lonac. I one su tanjur trebale dekorirati kao i mentor, međutim Klavdija je ipak odlučila napraviti po svom: ''Jedina sam posložila tanjur po svom viđenju i bila sam uporna i na kraju sam uspjela napraviti trokutiće''.

Za eliminacijski izazov Damir je izabrao Gordanu te joj dao crnu pregaču. ''Tužna sam i malo ljuta na sebe zato što znam puno bolje od toga'', razočarana je bila Gorana. Ema Baniček po Damirovom sudu najbolje je napravila jelo.

Kada je došlo vrijeme za eliminacijski izazov Matei je shvatio da za njega tu više nema mjesta. Naime, u 15 minuta natjecatelji koji su sudjelovali u zadnjem eliminacijskom izazovu morali su pripremiti - jaje na oko, omlet, poširano jaje i meko kuhano jaje. ''Nemam ja tu što napraviti. Barem se mogu mirno pogledati'', rekao je Matei nakon što je vidio koji je zadatak pred njima. Žiri jela nije probao nego ocjenu o eliminaciji donio prema načinu na koji su kandidati radili zadana jela i kako su ta jela na kraju izgledala. ''Da sam to napravio osjećao bih da sam izdao sebe, sve što sam do sada radio'', kazao je Matei u osvrtu na izazov.

Bilo je jasno da će Matei ispasti, ali natjecatelji su ga ipak bodrili.

''Ako se toga drži, onda stvarno ne bi bilo u redu da koristi namirnice koje inače ne koristi'', komentirala je Ana Marija. ''On se vodi svojim principima koje poštujem i koje bi svi trebali poštovati', kaže Roko. ''Jako me razveselilo to što me tim podržao, jer vjerujem da svatko ima nešto za što će se zauzeti. Vjerujem da se svatko u mom timu mogao pronaći u tome'', rekao je Matei.

Zadatak je bio relativno jednostavan ali žiri je bio strog u ocjenjivanu. Osim Mateija na ovom je izazovu pala i Gordana Brlek.

Nakon što su završili i posljednji izazovi, kandidati su se dovezli u MasterChef vilu te se ondje smjestili u iščekivanju novih uzbudljivih avantura na svom MasterChef putovanju.