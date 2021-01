Paparazzi su snimili glumicu Denise Richards bez šminke na putu iz trgovine.

Američka glumica i manekenka Denise Richards godinama je bila pri vrhu lista najljepših i najpoželjnijih žena svijeta, a danas priznaje niz zahvata kojima se podvgrla kako bi pokušala ostati lijepa i mlada.

Denise danas ima 49 godina, a sada je nakon dugo vremena uhvaćena bez trunke šminke, čemu su trenutno sklone brojne zvijezde s obzirom na situaciju s pandemijom. Denise je sa sobom imala i zaštitnu masku, a u trenutku kada ju je skinula pokazala je umorno lice i teške podočnjake.

Danas 49-godišnja Denise je u prošlosti, osim izgledom, pažnju javnosti i medija plijenila burnim brakom s glumcem Charlijem Sheenom, koji je potrajao od 2002. do 2006. godine.

Upoznali su se još davne 1991. godine na snimanju filma "Loaded Weapon", a zaručili su se deset godina kasnije. Zajedno su dobili dvije kćeri, a tijekom druge trudnoće Denise je prvi put odlučila napustiti Charlijea.

Kasnije se predomislila i odlučila dati njihovu braku drugu pansu, no samo godinu dana kasnije i službeno je zatražila razvod braka, a uz to je zatražila zabranu prilaska jer joj je prijetio smrću. Nekoliko godina su vodili rat putem medija, no 2012. godine odlučili su zaboraviti prošlost i izgladiti odnose.

Denise je novu sreću pronašla s glumcem Aaronom Phypersom, s kojim je danas u sretnom braku. Vjenčali su se 2019. godine na intimnoj ceremoniji u Malibuu u društvu najbližih prijatelja i obitelji.