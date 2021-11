David Schwimmer u svijetu je najpoznatiji kao Ross Geller zahvaljujući kultnoj seriji "Prijatelji", a slovi i kao najmirniji od popularne šestorke kada je privatni život u pitanju.

Američki glumac David Schwimmer pojavio se u brojnim filmovima i serijama te je radio kao redatelj i producent, no sve do danas mu je uloga Rossa Gellera u kultnim "Prijateljima" ostala najpoznatija u karijeri.

David Schwimmer ovih dana slavi 55. rođendan, a u glumačke vode bacio se još kao desetogodišnji dječak. Rođen je u New Yorku, a nakon što se s obitelji preselio u Los Angeles dobio je prvu ulogu. Nakon toga je glumio u nekoliko kazališnih predstava, a još kao dječak osvajao je i glumačke nagrade. Srednju je školu završio na Beverly Hillsu, nakon čega se ozbiljnije počeo baviti glumom.

Pojavio se u nekoliko TV serija, a sve dok nije otišao na audiciju za "Prijatelje", karijera mu je stagnirala. Otkako se na malim ekranima pojavio kao paleontolog Ross, njegova je slava počela vrtoglavo rasti. Za tu je ulogu dobio i nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca, a 1996. godine dobio je i prvu glavnu ulogu u filmu.

S Gwyneth Paltrow se pojavio u romantičnoj komediji "Nosač lijesa", a sve do danas okušao se u brojnim žanrovima što se tiče televizijskih, ali i filmskih uloga. Jedna od najnovijih njegovih većih uloga jest ona odvjetnika Roberta Kardashiana u seriji "The People v. O. J. Simpson", a za nju je dobio i nominaciju za Emmy. Osim glumom Schwimmer se bavio i režiranjem, dao je glas u popularnom animiranom filmu "Madagaskar" te je radio i na nekoliko kazališnih predstava.

Iako slovi kao najmirniji od slavne šestorke popularnih "Prijatelja", ni Schwimmer nije izbjegao pažnju medija kada je njegov ljubavni život u pitanju. S britanskom umjetnicom Zoë Buckman vezu je započeo 2007. godine, a par se vjenčao tri godine kasnije. Kćer Cleo dobili su 2011., no njihov brak nije potrajao. Objavili su 2017. godine da se rastaju, no zbog kćeri su ostali u dobrim odnosima. Prije nje viđao se s pjevačicom Tinom Barrett, koja se proslavila s grupom S Club 7, a u njegovu je zagrljaju bila i Natalie Imbruglia 1996. godine. Prema pisanju medija, govorilo se i da je bio u vezi s Minnie Driver, no svoju vezu s početka 90-ih godina par nikada nije potvrdio.

S kolegicom Jennifer Aniston utjelovio je jedan od najomiljenijih televizijskih parova svih vremena, a kao Ross i Rachel osvojili su srca obožavatelja diljem svijeta. Prije nekoliko mjeseci strani mediji su se raspisali o tome kako Aniston i Schwimmer provode puno vremena zajedno u njezinu domu u Los Angelesu otkako su se ponovno ujedinili na setu specijalne epizode serije "Prijatelji" koja je prikazana u svibnju ove godine. "Nakon okupljanja ''Prijatelja'' postalo je jasno da su prisjećanja o prošlosti u njima probudila stare osjećaje i da kemija koju su morali zatomiti u sebi još postoji", izjavio je onda za časopis Closer izvor blizak navodnom paru.

Na okupljanju "Prijatelja" Schwimmer i Aniston priznali su i kako su za vrijeme snimanja serije gajili stvarne osjećaje jedno prema drugom, no nisu imali priliku upustiti se u vezu. "U prvoj sezoni sam bio jako zaljubljen u Jen. Ali bili smo poput dva broda koji se neprestano mimoilaze jer je netko uvijek bio u vezi. I nikada nismo prešli tu granicu", izjavio je Schwimmer. "Sjećam se da sam rekla Davidu: 'Bit će bezveze ako se prvi put poljubimo na nacionalnoj televiziji', ali to smo i napravili. Odlučili smo sve svoje osjećaje usmjeriti u Rossa i Rachel", dodala je Jennifer. Glumac je kasnije opovrgnuo glasine da se viđa s Aniston.