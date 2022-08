Dara Bubamara za nastup je odabrala vrlo zanimljivu kombinaciju u kojoj je istaknula svoje zanosne obline.

Regionalna pjevačica Dara Bubamara na Gročanskim svečanostima nastupila je u izazovnoj kombinaciji i tako impresionirala publiku.

Pažnju je privukla u crnom prozirnom kombinezonu s mnoštvo detalja resica u kojem je pokazala sve svoje atribute, a posebno je do izražaja došlo njezino raskošno poprsje.

Ispod prozirnog stajlinga nosila je crne tangice i crni čipkasti grudnjak, a kosu je odlučila samo isfenirati na ravno. Cijeli outfit ukrasila je crnim ravnim sandalama.

Na svom Instagram profilu često dijeli intrigantne fotke u badićima koje uvijek iznova oduševe njezine obožavatelje. Prati ju gotovo 500 tisuća ljudi.

Obožava nositi fluorescentne boje te se gdje god da dođe ističe po svojim energičnim i veselim modnim odabirima.

Inače, pjevačica je nedavno otkrila da se ponovno zaljubila, a sudeći po posljednjim glasinama u srpskim medijima, u vezi je s 15 godina mlađim biznismenom iz Novog Sada.

"Moje srce je ukradeno, nema me tko ukrasti. Doći će vrijeme za to, publika zna da nisam lagala kada sam zaljubljena ili nisam. To ne mogu sakriti. Jako sam sretna, mislim da nisam bila sretnija", otkrila je Dara za Blic.rs.

Prisjetimo se, folk pjevačica u djetinjstvu je jela kruh i mast, a danas ističe da ima milijun eura u banci, nekretninama i automobilima. Za Blic je rekla kako joj tijekom školovanja otac Zoran i majka Milica nisu imali ni da joj daju novac za džeparac.

U školi nikada nije bila najljepša djevojčica, no uvijek je bila u centru pažnje. "Dečki su me uvijek voljeli zbog karizme i energije. Već sam u vrtiću imala simpatiju, a prvi put sam se poljubila u šestom razredu. Zaljubljive sam prirode, no nisam patila, uvijek mi je bilo zanimljivo", kaže folk-zvijezda.

