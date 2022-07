Danijela Dvornik podijelila je post na svom Instagram profilu u kojem se požalila na mišljenje ljudi o njoj.

Danijela Dvornik sa svojim pratiteljima podijelila je fotografiju na kojoj pozira okrenuta leđima u maslinastoj lanenoj košulji s pogledom na more.

Ispod fotke osvrnula se na činjenicu da je ljudi oslovljavaju isključivo kao ženu Dine Dvornika te dodala da zato mnogi smatraju da je ona nitko i ništa.

"Ne volim kad me ljudi trpaju u neke ladice. Ne prođe ni dan, a da netko ne prokomentira kako sam “nitko i ništa, žena od Dina Dvornika “. Kao da mi je on dao indentitet, život i svrhu postojanja. (jer tako je to ovde, sto je žena bez muža ?) Kao da života prije njega nisam imala, kao da ja nemam svoje talente i svoje želje i snove. Samo sto sam ja sve to u jednom trenutku stavila na “čekanje”, jer život je tako htio. Učinila sam to iz ljubavi, a ne iz kalkulacije . Da je bilo iz kalkulacije, bilo bi drugačije. Dino je to znao", napisala je Danijela.

"Meni je tužno saznanje koliko ljudi nije upoznalo ljubav, a možda je i ne zaslužuju, pa te onda žele na svaki mogući način poniziti. Ali ja sam narasla u svakom smislu i nikad neću ući u nikakvu ladicu . Bogata sam ja žena u svakom pogledu", dodala je za kraj.

A mnoge obožavateljice pružile su joj razumijevanje i podršku u komentarima ispod posta:

"Da, zbilja koma na kojoj razini je dobra većina. Meni se smrkne kad pročitam 'udovica Dine Dvornika'. Kao da sužene dodatak svom mužu, a ne osobe koje postoje i bez muža", "Zašto se bilo kome opravdavati? Meni je baš gušt pratiti sve što radiš jer razmišljaš svojom glavom i živiš svoje snove. Kad ćeš ako ne sad udahni i živi. Ljubomorni neka odstupe!", "Nije se rodio tko bi svakom ugodio", "Draga Danijela živite život punim plućima, uživajte u svakom trenu. Samo naprijed u nove pobjede".

Pipi djevojka i 39 godina od legendarne reklame novom fotkom u badiću dokazala je da i danas zaslužuje titulu seks-simbola! +27

Naša bivša misica obara s nogu i 22 godine nakon osvajanja krune, nevjerojatno je kako izgleda u kupaćem! +27