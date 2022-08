Danijela Dvornik otkrila kada se to njezin pokojni suprug Dino Dvornik htio od nje razvesti pa sve dobro nasmijala i mnogima uljepšala dan.

Danijela Dvornik prisjetila se na Instagramu svog pokojnog supruga Dine Dvornika, točnije njihove godišnjice braka i otkrila detalj iz njihovog odnosa o kojem se dosad malo znalo.

"Danas bi slavili 34 godine braka Dino i ja, pod uvjetom da je živ i da se u međuvremenu nismo rastali. A bilo je situacija. Međutim, mi smo imali svoju malu tajnu dugovječnosti braka i ide ovako: (zvuči nevjerojatno, ali istinito je). Jedan dan smo se posvađali oko nečega, pretpostavljam da sam ja bila inicijator. Dino puknuo i zaprijetio mi je razvodom. "Može, samo ovaj put ti pokreni razvod!", dobacim mu ja. I tako Dino nazove svog Jokera, 981 (to su nekad bile informacije za sve i svašta). "Halo, ovdje Dino Dvornik, želim se razvesti od ove lude žene!". "Jao Dino, ja vam mogu reći da vam to nije pametna odluka!". "Koju pi*** materinu svi znate šta je dobro za mene!!". Žena s druge strane pokušava mu objasniti: "Morate uzeti odvjetnika, pa onda imate jedno mirenje, pa drugo mirenje pa ako se ne pomirite onda ide razvod. "Pa koliko se to čeka?". "Ovisi od 6 mjeseci do 2 godine". Dino: O je**** pa do tada ćemo napravit drugo dite! Pa je li može to malo brže, poludit ću s njom?". 981 žena: "Ali gospodine, ovo su informacije, za brži razvod trebate platiti odvjetnika" Dino: "Koliko to košta?". Žena: "Mene je došlo oko 2000 maraka". Dino: "Koji ku***? Još moram platit da je se riješim? Ma ništa od toga , prekomplicirano je!". Pa mi je dobacio: "Sve si čula, ništa od rastave, danas imaš sriće!", napisala je Danijela u podužoj objavi.

"Prejako", "Život s posebnim, opićenim Dinom. Pun kufer uspomena", "Ovo je samo Dino mogao izvesti", "Dino je samo jedan, popravili ste mi dan", "Jedan, jedini, baš si me nasmijala", "Koji je on lik bio, nezamjenjiv", "Bio je legenda", "Oplakah", "Predobrooo", "I to je ljubav", "Vrh", "Kralj i gotovo", samo su neke od reakcija na Danijelinu uspomenu.

Našu lijepu voditeljicu zbog fotki u badiću prozvali božicom, a ona se požalila da nema što za obući, pojasnila i zašto! +28

Bivši suprug drži je na oku i četiri godine nakon razvoda te joj brani izlaske s novim muškarcima, dok on izmjenjuje mlađahne ljepotice +18