Saša Maček snimio je cover s Conorom Ballom i Andie Case, a njihov se video jako svidio mladom Cruzu Beckhamu koji pokazuje sve veću ljubav prema glazbi te bi vrlo skoro mogao krenuti stopama svoje mame Victorije Beckham.

Varaždinski glazbenik i bubnjar Saša Maček jedan je od malobrojnih Hrvata s uspješnom inozemnom karijerom, koju je između ostalog ostvario s popularnim američkim bendom Cheat Codes, a on ni u ovo doba pandemije koronavirusa nije odustao od onog što najviše voli, a to je glazba i njezino stvaranje.

Saša je tako ovih dana objavio cover pjesme Machina Guna Kellyja "Forget You Too" i to u suradnji s Conorom Ballom iz britanskog benda The Vamps, a pridružila im se i poznata američka YouTube umjetnica Andie Case.

"Sjajno sam se zabavio radeći sa svojim prijateljima i super talentiranim glazbenicima Connorom Ballom i Andie Case", napisao je Saša na svom profilu na Instagramu.

Odmah nakon objavljivanja cover je izazvao lavinu reakciju njihovih obožavatelja na društvenim mrežama, a u komentarima i pohvalama našle su se i one nekih zvjezdanih imena kao što je Cruz Beckham, sin umirovljenog nogometaša Davida Beckhama i bivše spajsice Victorije. On i sam pokazuje sve veću ljubav prema glazbi, a koliko je oduševljen Sašinim radom pokazuje njegov komentar u kojem mu je ostavio emotikone gorućih plamena koji se ističu među ostalima komentarima, a na kojemu mu je uvijek skromni Saša i zahvalio.