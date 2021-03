Crkveni zbor koji je pjevao na vjenčanju Meghan i Harryja stao je u obranu princa Charlesa i opisao svoje iskustvo sudjelovanja na događaju koji je pratio cijeli svijet.

Britansku kraljevsku obitelj ovih dana potresa jedan od najvećih skandala u njezinoj povijesti, a za što su najzaslužniji princ Harry i Meghan Markle i njihov intervju s voditeljicom Oprom Winfrey.

Ono što je definitnivno bio njegov najšokantniji trenutak je Meghanina optužba da je kraljevska obitelj rasistički nastrojena te da su njezini pojedini članovi vodili razgovore i bili zabrinuti hoće li njezin i Harryjev sin biti pretamne pute, obzirom da je ona dijete afroamerikanke i bijelca. Oprah ju je pitala nakon toga tko je to rekao, no Meghan nije željela otkriti dodavši da bi time nanijela nepopravljivu štetu dvoru.

Mnogi su prvo posumnjali na kraljicu Elizabetu i princa Philipa, no Oprah je nakon intervjua otkrila kako nisu oni ti koji su bili zabrinuti kakve će puti biti njihov osmi praunuk. Stoga kao potencijalni "krivci" navode se princ Charles, njegova supruga Camilla Bowles, princ William i vojvotkinja Kate Middleton.

No u obranu ugleda i časti iznenada se javio afroamerički zbog koji je pjevao na vjenčanju Meghan i Harryja i čija osnivačica Karen Gibson kaže da odbija vjerovati u to da je princ Charles rasist jer je on bio taj koji ih je pozvao da nastupe na vjenčanju.

Londonski je zbor te 2018. godine u dvorcu Windsor otpjevao jednu od najljepših ljubavnih pjesama svih vremena "Stand by me" za što je dobio brojne pohvale, a nakon sjajne izvedbe čestitao im je i princ Charles.

Karen je za The Sun ispričala i kako je bilo teško dogovoriti se s Harryjem i Meghan oko verzije pjesme Bena E. Kinga.

"Željeli su da skinemo pjesmu bez ijednog beata. Gospel je inače vrlo živopisan način pjevanja i vibrantan, pa nam je trebalo malo dulje da shvatimo što su htjeli. Poslali smo 12 verzija putem e-maila, ali niti jednu nam nisu odobrili pa smo na kraju sami odabrali ono što smo mislili da je najbolje. Izveli smo jednu verziju ispred njih u palači Kensington i rekli su da je to to", izjavila je Karen i dodala da su im mladenci nakon vjenčanja poslali zahvalnicu.

Ozbiljne Meghanine optužbe komentirao je ovih dana i uzrujani princ William.

"Mi nikako nismo rasistička obitelj. Nisam još razgovarao s Harryjem, ali hoću", izjavio je novinarima koji su ga dočekali pri posjetu jedne londonske škole.

Na stranu kraljevske obitelji stao je i Meghanin otac Thomas Markle koji je njezine priče i navode o rasiszmu nazvao običnim sr***** i da joj ultimatum od 30 dana da mu se javi ili će nastaviti u medijima iznositi priče o njoj i Harryju.