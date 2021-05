Craig David na početku milenija žario je i palio svojim hitovima, no odonda više nikada nije ostvario toliku popularnost.

Britanski pjevač, DJ i producent Craig David na prijelazu milenija proslavio se zahvaljujući nekoliko uspješnih hitova, a u to je vrijeme surađivao i s brojnim slavnim kolegama kao što su Sting, Jay Sean i Kano.

Odrastao je u britanskom Southamptonu, a kako mu je otac svirao bas-gitaru u jednom bendu, često mu je bio gost na koncertu te je od rane dobi vladao pozornicama. Škola mu i nije išla, a u intervjuima je kasnije pričao kako su ga kolege maltretirale. O tome je čak napisao i pjesmu u trenutku kada je bio na vrhuncu slave. Surađivao je s brojnim bendovima, no sve do 1999. godine sreća mu se nije previše nasmiješila. Tek kada je snimio pjesmu "Re-Rewind (The Crowd Say Bo Selecta)" s Artfulom Dodgerom osvojio je čitav svijet u rekordnom roku.

Njihova pjesma završila je u vrhu top-ljestvica diljem svijeta te je prodana u milijunskoj nakladi. Za Craiga je to značilo tek početak blistave karijere. Pjesmom "7 Days" osigurao si je mjesto među tada najpopularnijim glazbenicima, a nekoliko albuma koje je objavio u to vrijeme sjajno je prošlo kod kritike i kod publike.

Iako je još danas aktivan na glazbenoj sceni, više nikada nije postigao uspjeh kakav je imao početkom ovog stoljeća.

Tijekom posljednjih godina ljubio je mnoge dame, a najpoznatija od njih je latino ljepotica Sofia Vergara. Par je kratko bio zajedno 2003. godine, no Davidu ljubav s danas jednom od najljepših žena svijeta nije uspjela. "Ona je živjela u Los Angelesu, a ja sam zbog koncerata često bio na putu i jednostavno nismo uspjeli održati svoju vezu", rekao je onda pjevač. Nakon nje bio je u vezi s Aidom Yespicom i Willom Ford, no pred oltar nikada nije stao. Kako kaže, najveća strast u životu mu je glazba i njoj se u potpunosti posvetio.