Coleen Rooney oprostila je svom suprugu nogometašu Wayneu Ronneyju, mnogobrojne prekide, a sad se napokon i osvrnula na brojne komentare o njihovom braku.

Coleen Rooney, supruga slavnog nogometaša Waynea Rooneya, u dokumentarcu "Rooney" iskreno je progovorila o tome zašto je svaki put nakon njegova preljuba ipak odlučila ostati u braku.

Par je u braku 20 godina i imaju četvero djec, Kaia Waynea Rooneyja, Cassa Maca Rooneya, Klaya Anthonyja Rooneyja i Kita Josepha Rooneyja.

"Ne bih stajala ovdje da mu nisam sve oprostila", rekla je Coleen pred kamerama.

Coleen je svom suprugu opraštala stvari koje mu niti jedna druga ne bi vjerojatno oprostila, a Waynea poznaje od svoje 12. godine.

"Mislim da sam imao 11 ili 12 godina, ne sjećam se točno, već sam tada znao da se želim oženiti s njom. Rekao sam joj: "Kad narastemo, vjenčat ćemo se i rodit ćeš nam djecu". Nije mi vjerovala, ali evo, sada imamo četvero djece", izjavio je Wayne te dodao kako ju je tada zaveo pjesmama koje je pisao za nju.

"Bile su veoma romantične, već se tada vidjelo da me ludo voli", rekla je Coleen.

Čim su postali punoljetni, zaručili su se, no onda su nastali i prvi problemi. Naime, Waynea je pratio loš glas i pričalo se da je ženskaroš, no unatoč pričama, vjenčali su se 2008. u Italiji. Samo dvije godine kasnije mediji su masovno pisali o njegovoj prevari s konobaricom s Floride.

"Kad je izašla priča o Wayneu i prostitutkama moj život se potpuno preokrenuo. Provela sam dane u kući misleći da je cijeli svijet protiv mene. Imali smo tek 18, a pisali su da je već sa 16 posjećivao prostituke. Bila sam vrlo uznemirena, ali sam isto tako znala da nikada neće naći djevojku kao što sam ja, koja će za njega dati sve i koja je s njim odrasla", ispričala je Coleen, a u dokumentarcu spominje i utjecaj lošeg društva.

"Za sve njegove gluposti kriv je alkohol i to je tako i danas. Znate i sami da me je nedavno opet prevario. Jednostavno ne može piti bez nadzora. Zapravo, loše je po Rooneya da je uopće bez nadzora", dodaje Coleen.

"Jednostavno sam bio na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme i to pod utjecajem alkohola. U takvim okolnostima donosite loše odluke i napravite pogreške", pokušao se opravdati Wayne.

Pratitelji joj konstantno pišu da je "glupa" što je i dalje s njim i što mu oprašta. Coleen je o tome progovorila nakon jedne od prevara.

"Prije nego što krenu priče, ja još uvijek nosim vjenčani prsten. Iako mnogi kažu da nisam dužna da ikome išta objašnjavam, ja znam zašto to želim. I znam da većina smatra da sam glupa jer ostajem u ovom braku, ali ja nisam glupa već želim raditi na tome da ovo uspije. Ne, Wayne se ne vraća kući jer iz nje nikad nije ni otišao", kaže Coleen.

Obitelj joj je najveća podrška u kriznim bračnim situacijama.

"Slušam one čije mi mišljenje znači, a to su mama i tata. Oni pozitivno gledaju na stvari. Mišljenje drugih koji se pitaju zašto sam u braku me ne zanima. Jednostavno, morate se fokusirati na ono što vi želite, a ne na ono što drugi pričaju o vama. Ima malo istine u tome da sam djelom u braku ostala zbog djece. Ali isto tako, ljubav između Waynea i mene je i dalje prisutna. Nadam se da je zaista naučio lekciju i da me više neće dovoditi u grozne situacije. Ali, to se već događalo bezbroj puta i naučili smo živjeti s tim. Ne bih mogla živjeti s činjenicom da se naša veza raspala", zaključila je.

