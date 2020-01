Clark Gable u Hollywoodu je bio poznat kao legenda, ali i veliki ženskaroš, unatoč činjenici da se ženio pet puta.

Clark Gable bio je američki glumac kojeg su nazivali "kraljem Hollywoooda".

Gable je započeo svoju karijeru kao kazališni glumac i pojavljivao se kao statist u nijemim filmovima između 1924. i 1926. godine. 1931. godine uznapredovao je do sporednog glumca u nekoliko filmova slavnog holivudskog studia MGM.

Sljedeće godine ostvario je svoju prvu vodeću holivudsku ulogu i postao vodeći glumac u više od 60 filmova u sljedeća tri desetljeća.

Osim po brojnim ulogama, markantni Gable bio je poznat i kao veliki zavodnik koji se ženio čak 5 puta. Zanimljivo, samo 13 dana nakon razvoda od druge supruge Marije Franklin Prentiss Lucas Langham, glumac je već bio u trećem braku, no on je potrajao nešto manje od 3 godine, jer je njegova tadašnja supruga Carole Lombard poginula u avionskoj nesreći.

Godine 1955. oženio se petom suprugom Kay Spreckels te posvojio njeno dvoje djece. Godine 1961. Kay mu je rodila sina Johna i to nekoliko mjeseci nakon njegove smrti, u istoj bolnici u kojoj je on preminuo. Ipak, to nije bilo njegovo prvo dijete.

Naime, 1935. godine glumica Loretta Young, s kojom je imao kratku izvanbračnu aferu na filmskom setu, rodila mu je kćer Judy.

Unatoč brakovima, Gable je imao i brojne druge afere s filmskim kolegicama, među kojima su Joan Crawford, Marion Davies, Lana Turner i Nancy Davi,s koja je kasnije postala supruga 40. američkog predsjednika Ronalda Reagana.

Da ne govorimo o mnogobrojnim starletama - kako je koja dolazila u Hollywood, tako ih je on opsjedao i osvajao, bez obzira na vjenčani prsten na ruci.

Ipak, u knjizi Davida Breta "Clark Gable; Tormented Star" stoji kako je Clark bio gej prije nego je postao holivudski kralj, a svoje je usluge pružao za novac i skokove u karijeri.

Šuška se i kakou početku nije želio prihvatiti ulogu u legendarnom filmu "Gone with Wind", jer je George Cukor bio vezan uz režiju. On je bio gej te je znao za Gableovu prošlost, zbog čega je ovom bilo neugodno raditi s njim. Cukor je zatim otpušten iz produkcije, a zamijenio ga je Gableov prijatelj Victor Fleming, pa mnogi misle kako su takve glasine istinite.

Legendarni glumac preminuo je u rujnu 1960. godine u 60. godini života nakon srčanog udara.