Zagrebačka Arena spremna je za vikend za pamćenje jer će na pozornici oživjeti svijet Pandore i naroda Na'vi, svima poznatog iz mega filmskog hita AVATAR Jamesa Camerona, koji je poslužio kao predložak i inspiracija za predstavu TORUK – The First Flight

Samo nas dva dana dijele do početka najvećeg višeosjetilnog spektakla u izvedbi svjetski poznate trupe Cirque du Soleil.

Zagrebačka Arena spremna je za vikend za pamćenje jer će na pozornici oživjeti svijet Pandore i naroda Na'vi, svima poznatog iz mega filmskog hita AVATAR Jamesa Camerona, koji je poslužio kao predložak i inspiracija za predstavu TORUK – The First Flight, 37. po redu produkciju ovih kanadskih majstora zabave. I dok traju posljednje pripreme za premijernu izvedbu u petak, dva su člana naroda Na'Vi odlučila istražiti Zagreb te posjetiti najpoznatiji Advent u Europi.

Oni su pripadnici klana Omatikaya, a njihova šetnja kroz najveću hrvatsku metropolu privukla je pažnju brojnih posjetitelja grada. Zagrebačke fontane, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatsko narodno kazalište te na kraju, romantični Zrinjevac, osvojili su srca naših “plavih“ putnika koji će za samo dva dana ispričati svoju čudesnu priču. Vrhunska tehnologija, gimnastičarski i virtuozni plesni pokreti, vizualni i zvučni efekti prate zanimljivu priču na koju se nadovezuje ona iz najuspješnijeg filmskog hita svih vremena. Koliko je zahtjevna produkcija govori i podatak da je tim od 100 ljudi u Zagreb stigao s više od 35 kamiona opreme koja se ovih dana postavlja kako bi sve bilo spremno za prvu izvedbu u petak. Zagreb je 84 grad te 15 država koju su posjetili u sklopu Europskog dijela turneje, a nakon što napusti europski kontinent, predstava će zauvijek završiti svoj put i prestati s prikazivanjem nakon čak četiri godine. Stoga je ovo uistinu jedinstvena i posljednja prilika za pogledati ovaj spektakl.

TORUK – The First Flight bit će postavljen u Areni Zagreb, od 7. do 9. prosinca 2018., a ulaznice za četiri izvedbe koje su na rasporedu 7. prosinca u 20 sati, 8. prosinca u 15.30 i 19.30 sati te 9. prosinca u 15.30 sati, mogu se osigurati putem sustava Eventim.

Cirque du Soleil uvijek nastoji pružiti nešto novo i biti inovativan, a kako su imali veliku želju da u svoje predstave integriraju više tehnologije, u suradnji s dugogodišnjim partnerom tvrtkom SAP, jednom od najvećih proizvođača softvera na svijetu, razvili su revolucionarnu aplikaciju koja omogućuje publici da postane dijelom predstave kao nikada do sad. Potpuno novi svijet, novi nivo i način gledanja – ovom je aplikacijom Cirque du Soleil uspio premostiti razlike u godinama, povezati svoju publiku kao nitko prije te podići iskustvo na potpuno novu razinu.