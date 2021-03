Chloe Sevigny otkrila je na društevnim mrežama da se udala sa Sinišu Mačkovića iz Zaprešića, a tu su vijest uspjeli svima tajiti čak godinu dana.

Holivudska glumica Chloe Sevigny na Instagramu je otkrila vijest da se udala za direktora jedne njujorške galerije Sinišu Mačkovića, porijeklom iz Zaprešića, a par je tu vijest uspio tajiti godinu dana i zadržati je za sebe sve do proslave prve godišnjice.

46-godišnja glumica podijelila je sa svojim obožavateljima jednu od fotografija s vjenčanja i otkrila da su svoje sudbonosno da izrekli u njujurškoj gradskoj vijećnici.

"Vjenčani u ponedjeljak 9. ožujka 2020. Ljubavi, sretna ti prva godišnjica", napisala je Chloe uz fotografiju.

Njezin odabir vjenčane haljine definitivno odudara od uobičajnih vjenčanica, jer je za tu prigodu u potpunosti crnu haljinu, no na glavu je stavila bijeli veo i imala je buket cvijeća. Saša je pak odabrao crno odijelo sa širokim trapez hlačama i crne cipele s debelim đonom.

Par se vjenčao dva mjeseca prije nego su dobili sina Vanju, kojem su dali tradicionalno hrvatsko ime.

Par je prvi put viđen u javnosti u kolovozu 2019. godine, a kako su pisali američki mediji, upoznali su se ranije preko zajedničkih prijatelja.

Markantni Mačković inače je direktor male, ali utjecajne galerije Karma Art u New Yorku. Tamo se mogu pronaći djela cijenjenih umjetnika poput Alexa De Cortea, Hennija Alftana i Woodyja De Othella, čije se cijene kreću od 10 do 200 tisuća američkih dolara, objavio je magazin The Art Newspaper. I dok poslovno, ali i privatno surađuje s brojnim poznatim imenima, detalje o sebi voli držati što dalje od očiju javnosti.

Ipak, na svom je profilu na Instagramu otkrio dio iz svog djetinjstva, točnije svoju putovnicu na kojoj se može vidjeti da je rođen u Zagrebu, a kao mjesto tadašnjeg prebivališta naveden je Zaprešić.