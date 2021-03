Chester Bennington bio je jedno od najcjenjenijih imena svjetske glazbe. Ovaj slavni pjevač ovih bi dana proslavio tek 45. rođendan.

Pjevač grupe Linkin Park i jedan od najcjenjenijih vokala u modernoj glazbenoj povijesti, Chester Bennington, prije četiri je godine šokirao čitav svijet kada si je okončao život. Imao je tek 41 godinu, a 20. ožujka proslavio bi 45.

Bennington je odrastao u Arizoni, a odmalena je maštao o tome da postane glazbenik. Obožavao je bendove Depeche Mode i Stone Temple Pilots, a kasnije je i ostvario sve svoje dječačke snove. Planetarnu slavu postigao je zahvaljujući bendu Linkin Park i albumu "Hibrid Theory" iz 2000. godine. "One Step Closer", "Crawling" te "In the End" neke su od njihovih najvećih uspješnica, a bend je zbog svog posebnog zvuka osvojio publiku diljem svijeta.

Chester nije imao sretno odrastanje. Bio je žrtva silovanja kada je imao tek sedam godina, a napastovao ga je stariji prijatelj. Nije htio potražiti pomoć, a kasnije je govorio kako se bojao da će ljudi pomisliti da je homoseksualac ili da laže. Prijatelj ga je napastovao do njegove 13. godine, a nikada nije htio otići na policiju jer je shvatio da je njegov zlostavljač zapravo i sam žrtva nasilja. Svom ocu je sve priznao.

Njegovi su se roditelji rastali kada je imao 11, a zbog čitave situacije koja mu se događala u životu, Chester je htio pobjeći od kuće i okrenuti se ulici. Ipak, počeo je pisati glazbu i to mu je bila oaza mira.

Bennington je dvaput bio u braku. S prvom suprugom Samanthom Marie Olit vjenčao se još 1996. godine, no rastali su se u vrijeme kada je popularnost njegova benda krenula rasti. S Talindom Ann Bentley vjenčao se 2006., a pjevač i Playboyeva zečica zajedno su dobili troje djece. Svoje prvo dijete Bennington je dobio još prije prvog braka, a s prvom suprugom je imao jedno dijete.

Tijekom čitave karijere borio se ovisnošću o drogama i alkoholu, a kolege iz benda suočile su ga sa svim problemima te se ostavio poroka. Godine 2011. je rekao kako su teški dani iza njega.

Malo prije 9 sati ujutro 20. srpnja 2017. godine čistačica je pronašla Chesterovo beživotno tijelo. Oduzeo si je život na 53. rođendan Chrisa Cornella, pjevača s kojim je bio sjajn prijatelj, a koji je na jednak način okončao svoj život dva mjeseca ranije. Benningtonova udovica je nekoliko dana nakon njegove smrti na društvenim mrežama napisala da je ostala bez ljubavi svog života te da ne zna kako će nastaviti dalje.