Cher je u intervjuu za People progovorila o detaljima veze s Valom Kilmerom.

Legendarna pjevačica Cher odlučila je progovoriti o desetljećima dugoj vezi s glumcem Valom Kilmerom i to nakon što je objavljen dokumentarac o njegovu životu "Val" koji prati onaj privatni i profesionalni dio, uključujući i dijagnosticirani rak grla i oporav od istog.

Cher je tako u intervjuu za People nahvalila njegovo umijeće, jedinstvenu osobnost i ljepotu, priznala da je znao biti ogorčen i histeričan, ali i da nikada nije upoznala nekog poput njega.

Upoznali su se na rođendanskoj proslavi koju je njihov zajednički prijatelj priredio za Cher 1981. godine i brzo su se i sami sprijateljili. Prijateljstvo se nakon godinu dana pretvorilo u romansu, iako je ona od njega bila starija 13 godina.

"Zvali smo jedno drugo Sid i Ethel, nismo jednog drugo htjeli zvati imenima", prisjetila se danas 75-godišnja Cher.

Nastavili su izlaziti od 1982. do 1984. godine kada je Val debitirao u akcijskoj komediji "Top Secret", a dvije godine kasnije snimio je kultnu ulogu Toma Icemana Kazanskog u "Top Gunu".

"Bio je tako mlad. Je li imao 22 godine? A ja, imala sam 30 i nešto? Tada je to bila velika stvar. No istina je da nisam tada bila izlazila s mlađim muškarcima nikada ne bih imala dečka. Starije žene nisu zastrašivale mlađe muškarce, ali stariji muškarci u mojoj kategoriji nisu dolazili u obzir", izjavila je.

Otkrila je i kako ju je u početku privlačilo to što su se smijali istim stvarima i Valov upečatljiv izgled. Unatoč tome što je bio puno mlađi od nje, Cher mu pripisuje pomoć u izgradnji samopouzdanja.

Ipak nakon nekog vremena sporazumno su prekinuli i ostali su prijatelji. Val se 1988. godine oženio s Joanne Whalley s kojom je dobio kćer Mercedes i sina Jacka, a razveli su se 1996. godine.

Cher su pak godinama nakon Vala povezivali s brojnim zvijezdama poput Toma Cruisea, Richieja Sambore, Genea Simmonsa i vlasnika slavne njujurške pekarne Roba Camillettija koji je od nje bio mlađi 18 godine.

Pjevačica je pogledala najnoviji dokumentarac o Valu i zaključila kako joj se sviđa.

"On je najkreativnija osoba koju poznaje i hrabar je zbog svega što je učinio. On je umjetnik i može se ponašati poput derišta, ali na kraju ćete mu oprostiti. Čak i kad sam bila ljuta na njega, istovremena sam bila sretna zbog njega. Valus Maximus, žao mi je ako sam te bilo čime naljutila ili povrijedila tvoje osjećaje. Volim tebe i tvoj dokumentarac. Volim stvari koje su me ljutile, koje su me činile histeričnom, zadivljenom, povrijeđnom, zapanjenjom i tako dalje. Hrabar si i izvanredno briljantan", poručila mu je na kraju.