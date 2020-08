Charlize Theron danas je jedna od najplaćenijih glumica, no odrasla je daleko od blještavila i glamura. Jedan susret promijenio joj je život.

Oskarovka Charlize Theron danas je jedna od najplaćenijih glumica Hollywooda, a ova ljepotica koja danas slavi 45. rođendan odrasla je u Južnoafričkoj Republici daleko od blještavila i glamura filmske industrije.

Theron je odrasla u gradiću kraj Johannesburga, a imala je turbulentno djetinjstvo zbog oca alkoholičara koji je njoj i majci nerijetko priređivao probleme. Jednom je prilikom prijetio Charlize i njezinoj majci i fizički ih je napao te je ispalio hitac iz pištolja u njihovu smjeru. Njezina je majka uspjela doći do pištolja te ga je upucala i na mjestu je preminuo. Kasnije je na suđenju dokazano kako ga je ubila u samoobrani te nije dobila zatvorsku kaznu.

Charlize je s 13 godina ušla u svijet glume te je tada počela njezina karijera. Iako se vidjela kao profesionalna plesačica, sa 16 godina potpisala je ugovor s agencijom koja je zastupala manekenke. S majkom se preselila u Milano te je nosila revije diljem Europe. Nakon toga su otišle u New York, gdje je glumica upisala i školu baleta, kojim se bavila sve dok ozbiljna ozljeda koljena nije okončala njezinu karijeru plesačice.

Godine 1994. otputovala je u Los Angeles, gdje je prvo živjela u motelu te se namjeravala vratiti u New York, sve dok nije imala sudbonosni susret s agentom Johnom Crosbyjem. On je bio pored nje u banci dok je pokušavala unovčiti ček koji joj je majka poslala, a koji su joj odbili. On joj je dao novac i svoj kontakt.

Ubrzo nakon tog susreta počela je glumiti, upisala je glumačku školu te je dobila i prvu ulogu u filmu. Sve ostalo je povijest. Charlize Theron prva je Južnoafrikanka koja je dobila Oscara u kategoriji za najbolju glumicu, dobitnica je Zlatnoga globusa te niza prestižnih filmskih nagrada. Časopis Time ju je 2016. godine svrstao među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a lani je postala i jedna od najplaćenijih glumica na svijetu.

Državljanstvo SAD-a dobila je 2007. godine, a danas živi u Los Angelesu. Glumica je posvojila dvoje djece, a često je u intervjuima govorila o tome da želi udomiti djecu koja imaju težak život. Bila je u vezi s glumcem Seanom Pennom te Stuartom Townsendom, a nedavno je otkrila kako joj ideja života s nekim muškarcem nimalo nije privlačna. Uživa ići na spojeve, no u bližoj budućnosti ne vidi s se nekim u ozbiljnoj vezi.