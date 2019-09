Charlie Sheen danas navršava 54 godine uz brojne probleme koji ga prate posljednjih nekoliko godina.

Slavne osobe savršen su primjer toga kako svaka osoba ima moć i sposobnost promijeniti vlastiti život, ispuniti svoje snove i ostvariti uspjeh u životu. Postoje mnoge inspirirajuće priče o javnim osobama koje su se prije samo nekoliko godina borile kako bi uopće preživjele, radile nekoliko poslova odjednom da bi danas na računima imali milijune dolara.

Većina njih brine se o svom zdravlju i trudi se čuvati svoje bogatstvo, no nekima od njih to ipak ne polazi za rukom. Među njima ističe se ime 54-godišnjeg glumca Charlieja Sheena, koji je javno priznao kako je potrošio bogatstvo u iznosu od 150 milijuna dolara te gotovo završio na ulici kao beskućnik dok se bori s brojnim dugovima.

Njegova najzapaženija uloga koju je u karijeri ostvario svakako je uloga Charlieja Harpera u seriji "Dva i pol muškarca", u kojoj je zarađivao 1,8 milijuna dolara po samo jednoj epizodi. Uz to je dodatno zarađivao snimajući reklame, filmove, radio na nekoliko televizijskih projekata zahvaljujući čemu se na njegovu bankovnu računu našlo 150 milijuna dolara, a u vitrinama nekoliko prestižnih nagrada poput Zlatnih globusa i Emmyja.

S obzirom na to, možemo reći kako se njegov život itekako promijenio nakon pojavljivanja u seriji "Dva i pol muškarca", no isto tako se ubrzo okrenuo za 180 stupnjeva. Sve je počelo njegovim nedoličnim i neprimjerenim ponašanjem u javnosti, što se nije svidjelo njegovim šefovima te su bili prisiljeni izbaciti ga iz serije u kojoj ga je zamijenio Ashton Kutcher. Bio je to tek početak Charlijeva puta prema dnu.

Uz njegovo se ime od onda povezuju brojne kontroverze, nasilno ponašanje, alkoholizam i veze s prostitutkama, što je pokvarilo njegovu reputaciju u filmskoj industriji, a na sve je dodatno utjecalo priznanje kako boluje od HIV-a. Njegov televizijski studio u obrazloženju za javnost naveo je kako su morali otpustiti Charlieja jer nije bio u stanju raditi svoj posao zbog prekomjernog utjecaja droga koje je koristio te zbog ružnih komentara o seriji i glumcima s kojima je glumio.

To su ubrzo potvrdili njegovi bizarni i šokantni komentari na društvenim mrežama i u intervjuima koje je davao, pa su se njegovi obožavatelji ozbiljno zabrinuli. Nakon što je izbačen iz serije, mjesečno je zarađivao "tek" 167 tisuća dolara, što nije bilo dovoljno da pokrije troškove i više nego luksuznog života na koji je bio navikao.

Godišnje mora odvojiti pola milijuna dolara za alimentaciju svoje djece koje je dobio u braku s Denise Richards i Brooke Mueller, a uz to dvjema bivšim suprugama mora isplaćivati po 25 tisuća dolara. Povrh toga, Charlie duguje 86 tisuća dolara za hipoteku svoje kuće u Beverly Hillsu koja ima 7 spavaćih i kupaonica.

Danas ima problema s pronalaskom novog posla jer ga zapravo nitko ne želi zaposliti, a do samo prije nekoliko godina bio je jedan od najplaćenijih glumaca na svijetu.

Ipak, nakon svih problema koje si je sam stvorio, Charlie se očigledno ipak odlučio smiriti i živjeti novim načinom života.

"To je sve moralo završiti. Sada se dobro osjećam. Donio sam odluke prije nove godine, ali moram još poraditi na prestanku pušenja cigareta, to nije dobro", priznao je Charlie u jednom od intervjua za ET.

S ovisnošću se zapravo bori još od ranih 80-ih, no posljednjih godinu i pol je trijezan. Priznao je svojevremeno kako je u jednom životnom razdoblju bio trijezan punih 11 godina, no ponovno se počeo drogirati 2012. godine nakon što mu je dijagnosticiran HIV.

"Radio sam to da ugušim tjeskobu s kojom sam se nosio i strahom u što će mi se život pretvoriti. To je bio jedini način tada na koji sam se s time mogao nositi. Jako sam se bojao i to je sve dodatno pogoršalo", izjavio je u jednoj televizijskoj emisiji.

Sam je priznao da su ga na promjenu potaknula i njegova djeca s kojom u posljednje vrijeme provodi sve više vremena. Tako je na ovogodišnjem festivalu Coachella u Kaliforniji snimljen u društvu kćeri Sam, za koju se sve donedavno nije bio sposoban brinuti.

Charlie je Sam dobio u braku s bivšom suprugom, glumicom Denise Richards, s kojom ima i 13-godišnju kćer Lolu, a 10-godišnje Maxa i Boba s glumicom Brooke Mueller. Također, ima i 34-godišnju kćer Cassandru, koju mu je rodila Paula Profit.

Nadamo se da je iz vlastitih grešaka dovoljno naučio te kako će mu djeca doista i dalje biti glavna motivacija da ostane trijezan.