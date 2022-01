Anita Wood, Priscilla Presley, Ann-Margret Olsson te Linda Thompson navodno su jedine četiri žene koje je Elvis uistinu volio.

Američki pjevač i glumac, legendarni Elvis Presley, ovih bi dana proslavio 87. rođendan, a jedna od najvećih kulturnih ikona 20. stoljeća fascinira javnost i dugo nakon smrti. Elvis je do danas prodao preko 500 milijuna kopija ploča, srušio je nekoliko rekorda, a mnogi se slažu kako mu nitko do danas nije bio prava konkurencija.

Za života je nerijetko punio medije svojim privatnim životom, a iako su ga povezivali s brojnim ženama, ljudi bliski njemu pričali su kako je duboko u duši Presley bio vječni romantik te je samo nekoliko žena uistinu dao da mu se skroz približe i zarobe mu srce.

Njegov nekadašnji tjelohranitelj Sonny West je u svojim memoarima pisao o ljubavima Elvisa Presleya te je istaknuo kako je pjevač volio samo četiri žene.

Jedna od njih je Anita Wood s kojom je bio od 1957. do 1962. godine. Wood je i sama bila pjevačica, a vodila je i TV show u SAD-u. Tjelohranitelj ju je opisao kao prekrasnu plavušu sjajnih manira koja je imala izniman stil i moral. Kada joj se pružila prilika da potpiše ugovor za Paramount na sedam godina kako bi unaprijedila svoju karijeru, Anitu je Elvis nagovarao da dođe kući, što je i učinila. Par je bio nerazdvojan, često su razgovarali o braku, a ona je bila i velika prijateljica s Elvisovom majkom Gladys te je kralja rocka tješila nakon što je ona umrla. Veza im se raspala kada je Presley služio vojni rok u Njemačkoj, gdje je upoznao ženu u koju se zaljubio preko ušiju.

Priscillu je Elvis upoznao kada je njoj bilo tek 14 godina, a njemu 24. Par se vjenčao tek godinama kasnije, no otkako su se vidjeli bili su kontaktu putem telefona i pisama. Priscillini roditelji su joj dopustili da se preseli k njemu u Memphis kada je bila pri kraju srednje škole. Iako je njegov tjelohranitelj rekao kako ne sumnja ni sekunde da je Elvis volio svoju suprugu, smatra da nije bio spreman vjenčati se s njom onda kada su stali pred oltar. Lisa Marie Presley na svijet je stigla 1968. godine, no njihov brak u konačnici nije potrajao. Elvis više nije htio biti intiman sa svojom suprugom nakon što je rodila, a nakon brojnih prevara s obje strane rastali su se 1973. godine.

Ann-Margret Olsson, švedsko-američka glumica, bila je također vrlo važna žena u pjevačevu životu. Na nju je bacio oko dok je snimao film "Viva Las Vegas", no u to je vrijeme već bio pred brakom s Priscillom. Imali su burnu aferu, a Ann-Margret su nazivali "ženskim Elvisom" zbog njezine energije na pozornici. Oboje su znali da njihova strastvena veza neće potrajati, no ona je u svojim memoarima puno kasnije napisala kako je Presley bio ljubav njezina života. "Kemija među njima je bila opipljiva, kada bi se vidjeli sve je frcalo oko njih", napisao je u svojim memoarima Elvisov tjelohranitelj.

Bivša misica Linda Thompson četvrta je žena za koju se spominje da je zarobila Elvisovo srce. Upoznali su se 1972. godine te su bili u vezi pet godina, a za nju se smatra da je bila posljednja velika ljubav kralja rocka. Zaljubili su se na prvi pogled iako je ona bila deset godina mlađa od njega. Linda se čak zbližila i s Elvisovom kćeri, a živjela je s legendarnim pjevačem u njegovu Gracelandu. Brinula se za Elvisa te mu je bila velika podrška. "Da je Linda bila s njim te kobne noći, Elvis bi još danas bio živ", zaključio je tjelohranitelj u svojoj knjizi. Ipak, Linda je Elvisa ostavila krajem 1976. godine zbog njegova ponašanja, a on je preminuo samo osam mjeseci otkako su prekinuli.

