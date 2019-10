Carmen Electra 90-ih je bila velika zvijezda i jedna od najseksi žena svijeta, no danas je priča malo drukčija.

Glumica i model Carmen Electra svoju karijeru započela je kao plesačica, a život joj se promijenio kada je upoznala pjevača Princea, uz čiju je pomoć uspjela izdati svoj prvi singl i plasirati se u zvjezdanu orbitu. Iako ju danas ne pamtimo kao glazbenicu, već prije svega kao djevojku u crvenom badiću iz kultne serije "Spasilačka služba", Carmen je u svojoj karijeri nanizala mnoge filmske i televizijske uloge, osobito početkom 2000-ih.

Ljubila je slavne face, a udala se za veliku košarkašku zvijezdu Dennisa Rodmana. Poneseni ljubavnim zanosnom i na krilima strasti, Dennis i Carmen vjenčali su se u kapelici u Las Vegasu, no nakon samo devet dana tražili su poništenje braka. Rodman je izjavio da nije bio priseban kada je oženio Carmen, a četiri mjeseca nakon cijelog ekscesa zauvijek su se razišli. Ipak, njihova kratka veza dobro je dokumentirana u tabloidima jer su privlačili pažnju opscenim ponašanjem na crvenim tepisima i stalnim izmjenjivanjem nježnosti neovisno o tome gdje bi se nalazili.

Carmen je nakon Rodmana bračne zavjete izmijenila s gitaristom Daveom Navarrom 2003., a svoj su brak i udvaranje zabilježili u reality showu koji se prikazivao na MTV-ju. Nakon tri godine zgrtanja novca na račun otkrivanja vlastite intime Carmen i Dave su se rastali.

Zatim se zaručila za još jednog glazbenika, Roba Pattersona, no do braka nikada nije došlo, i to zbog njegove nevjere. Zanosnu Carmen varao je s mladom pjevačicom kojoj je Carmen bila plesačka mentorica. Nakon tog ljubavnog brodoloma Carmen je pala u naručje najslavnijem i najomraženijem glazbenom kritičaru svijeta - Simonu Cowellu.

Nakon što je i ta veza propala, Carmen je počela kročiti životom solo, a sudeći po fotkama partija u Las Vegasu koje su se upravo pojavile - izgleda bolje no ikad. U kostimu mačke Carmen zabavlja goste i promovira svoj seksepil. Od velike zvijezde i prepoznatljivog TV lica spala je na posao hostese na partijima. No iako više nije jako slavna, mora se priznati da i dalje odlično izgleda.