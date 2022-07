Camila Alves podijelila je video ispod kojeg je objasnila pravi razlog dolaska u Hrvatsku sa suprugom Matthewom McConaugheyem.

Brazilska manekenka Camila Alves ispričala je svojim pratiteljima preko Instagram profila da su Hrvatsku posjetili kako bi proslavili rođendan Woodyja Harrelsona.

"Bio je blagoslov što smo tvoj rođendan mogli proslaviti zajedno... Moj suprug me pozvao na veslanje, ja sam obukla zavodljivi bikini jer sam mislila da ćemo biti samo on i ja... Izađem i koga vidim da vesla? Da. Brzo sam se presvukla i slijedila ovu dvojicu u kanu", napisala je.

Bračni par nedavno je boravio u Hrvatskoj gdje su im se pridružili Woody Harrelson, Sacha Baron Cohen, Chris Rock i njegova nova djevojka Lake Bell.

Prisjetimo se, Matthewa je u Balama priliku imao upoznati Splićanin Marin Tomičić koji se time pohvalio na društvenim mrežama, a za Dnevnik Nove TV opisao je njihov susret. Otkrio je da su popričali 15 minuta te da mu je glumac čestitao rođendan koji je slavio, pitao koliko ima godina, čime se bavi i upoznao ga sa suprugom Camilom.

"Rekao sam mu da slavim rođendan i na to me on prekinuo i pitao koji rođendan, s kim sam tu, što radim u životu, upoznao me sa svojom ženom. Razgovarali smo 15-20 minuta i jedno deset puta mi je rekao da ostanem takav kakav jesam i to mi je baš bilo interesantno. I priča istim glasom kao u filmovima, to mi je bilo jedno veliko iskustvo. Tresao sam se do tri ujutro i slao poruke prijateljima", izjavio je Marin za Novu TV.

