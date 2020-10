Caitlyn Jenner, koju je svijet nekad poznavao kao uspješnog olimpijca Bruce Jennera, danas slavi 71. rođendan, a njezina se nevjerojatna životna priča ne prestaje prepričavati.

Slavnu Amerikanku koja danas ponosno nosi ime Caitlyn Jenner svijet je prvo upoznao kao olimpijca Brucea Jennera koji se nakon sportske karijere vjenčao s poduzetnom Kriss Jenner i nakon nekoliko desetljeća kasnije postao jedna od najpopularnijih reality ličnosti na svijetu.

Sve je počelo 1991. godine kada su se Bruce i Kris zavjetovali na vječnu ljubav, a kao njezina kruna stigle su im kćeri Kylie i Kendall. Bruce je bio sjajan otac, a pokazao se i kao sjajan očuh jer se s jednakom pažnjom brinuo i o Krisinoj djeci iz njezina prvog braka s pokojnim odvjetnikom Robertom Kardashianom - kćerima Kim, Khloe i Kourtney te sina Robu.

Ni danas 71-godišnjem Bruceu to nije bio prvi brak jer se 1972. godine vjenčao s glumicom Lindom Thompson s kojim je dobio dva sina, a brak im je potrajao pet godina. Ni brak s Kriss nije doživio svjetliju budućnost unatoč što se činilo da je među njima sve u redu, barem je tako bilo prikazano u njihovu reality showu "Keepig Up With Kardashians" koji im je donio svjetsku slavu. No krajem 2013. godine danas bivši supružnici potvrdili su vijest da se razvode, no ono što je sve šokiralo uslijedilo je tek nakon toga.

Naime, nakon njihova razvoda krenula su sve glasnija šuškanja Bruce zapravo želi postati žena i da ozbiljno razmišlja o operaciji promjene spola. To se pokazalo točnim i on je 2015. godine pozirao kao žena na naslovnici prestižnog časopisa Vanity Fair, kada je prvi put priznao da je hormonske tablete počeo uzimati godinama prije, no da je prestao kada je upoznao Kris. Tada je svima poručio "Zovite me Caitlyn" i tako šokirao američku javnost.

Kompletnu operaciju spola izvršio je 2017. godine kada je i službeno postala Caitlyn Jenner. Danas privlači pozornost ženstvenim kombinacijama, a u javnosti se uglavnom pojavljuje s kćerima koje mu nisu zamjerile nimalo njegovu promjenu spola, a pažnju plijeni i ljubavnim životom.

Strani su mediji dugo pisali o Caitlynoj vezi s 47 godina mlađom transrodnom manekenkom Sophijom Hutchins od koje se ne odvaja, no one tvrde da je njihov odnos isključivo prijateljski i poslovni.

Njezina transformacija prikazana je u dokumentarnoj seriji "Ja sam Cait", koja je imala dvije sezone i na njoj je zaradila oko 3,2 milijuna dolara. Napisala je i knjigu "Tajne mog života" u kojoj je opisala operaciju promjene spola, a danas se vrijednost njezine imovine procjenjuje na 100 milijuna dolara.