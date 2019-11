38-godišnja Nicole Richie danas je supruga i majka, a nekad je bila okorjela partijanerica i razmažena bogatašica koja se družila s Paris Hilton.

Ona je starleta i televizijska ličnost iz bogate i poznate obitelji.

Riječ je o 38-godišnjoj Nicole Richie, koja je postala poznata zahvaljujući slavnom tati, glazbeniku Lionelu Richieju. Lionel nije njezin biološki otac, no njezini pravi roditelji s tri su je godine dali upravo njemu na posvajanj, jer se nisu mogli brinuti o njoj.

Bilo je to neposredno prije nego što je otkrivena njegova afera s drugom ženom, a zatim je uslijedio gorki razvod u kojem je Nicole itekako profitirala. "Njihov način da me usreće bio je taj da su mi rekli 'da' na sve što sam htjela, no mislim da djevojčice ne bi smjele imati toliko slobode", otkrila je uvijek iskrena Nicole 2013. godine u intervjuu za Vanity Fair. Lionel se zatim ponovno oženio te dobio još dvoje djece, a jedno od njih je manekenka Sofia Richie, s kojom je Nicole vrlo bliska.

Slavno prezime Nicole je omogućilo druženje s ostalim slavnim nasljednicima, a među njima i s Paris Hilton, s kojom ju već godinama veže blisko prijateljstvo, iako su cure imale razdoblja kada nisu razgovarale.

Razmažene bogatašice nekada su žarile i palile malim ekranima svojim showom "The Simple Life" u kojem su pokušavale živjeti životima običnih smrtnika, ali i žutim rubrikama zbog okorjelog tulumarenja te muškaraca s kojima su izlazile. Show je potrajao pet sezona, a slava dvije platinaste plavuše puno duže od toga.

Iako ni Paris ni Nicole više nisu toliko zanimljive medijima kao nekad, jer ipak su stigle neke nove klinke, bilo bi potpuno krivo reći kako interes medija za njihove privatne živote ne postoji. I dok Paris još uvijek nije našla čovjeka svog života, Nicole ga je pronašla još 2006. godine u rokeru Joelu Maddenu iz grupe Good Charlotte. Zanimljivo, upravo je ona glumicu Cameron Diaz upoznala sa suprugom Benjijem Maddenom, Joelovim bratom blizancem.

Par se vjenčao 2010. godine, no prije toga dobili su dvoje djece, sina i kćer. Nakon godina burnog načina života te borbi s komentarima kako je anoreksična i loš primjer djevojkama i ženama diljem svijeta, Nicole je promijenila plavu boju kose i stil odijevanja te se u potpunosti posvetila obitelji, dizajniranju odjeće i pisanju knjiga.

Iako se tu i tamo pojavi na nekoj od holivudskih dodjela ili evanata, to je doista rijetko, pa je bilo i pravo čudo kada su ju paparazzi nedavno snimili u ležernom šopingu s kćeri koja joj nevjerojatno fizički sliči.

"Nisam anoreksična niti bulimična. Nemam problema s prehrambenim navikama. Znam da sam jedno vrijeme bila jako mršava. Išla sam doktoru i nutricionistu jer sam mislila da imam neki ozbiljni problem, no tako ja izgledam", jasno je poručila nekoliko puta u raznim medijskim istupima.

Iza nje su i brojni skandali vezani za njezina uhićenja, kao npr. u listopadu 2002. godine nakon fizičkog obračuna u jednom noćnom klubu u New Yorku ili u veljači 2003. godine zbog vožnje bez važeće vozačke dozvole, ali i zbog posjedovanja heroina. Nicole nisu strani niti odlasci na rehabilitaciju te uvjetne kazne zbog vožnji u pijanom stanju, a jednom prilikom prijavili su ju bajkeri koji su ju vidjeli kako leluja po cesti te vozi u suprotnom smjeru.

Tada je priznala da je pila, pušila marihuanu, ali i konzumirala Vicodin, zbog čega je osuđena na 4 dana zatvora, no napustila ga je nakon svega 82 minute zbog prenapučenosti. Ipak, otkad je postala majka, takvih skandala više nije bilo, kao ni javnih ruganja s Paris Hilton drugim slavnim osobama, kojima su bile itekako sklone.

Jedna od žrtava bila je i glumica i pjevačica Lindsay Lohan, koju su obje često javno vrijeđale, posebno nakon divljih izlazaka s lošim prijateljima, no Nicole si takve stvari više ne dopušta. U četvrtom desetljeću one bi ionako bile posebno neprimjerene.