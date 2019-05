Bruce Dickinson stiže u Zagreb gdje će održati svoj show "Večer s Bruceom".

Legendarni frontmen grupe Iron Maiden, 60-godišnji Bruce Dickinson stiže u Hrvatsku, točnije u Zagreb, gdje će održati svoj interaktivni show koji prati njegovu autobiografsku priču "What Does This Button Do?".

Bruce će svoju impresivnu životnu priču predstaviti u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" 26. listopada 2019. godine, a vijest o njegovu dolasku razveselila je brojne obožavatelje.

Bruce je jedan od najpoznatijih svjetskih glazbenika sa zanimljivom životnom pričom. Nekoliko desetljeća proveo je kao frontmen Iron Maidena, a uz to se u životu okušao i kao pilot, zrakoplovni poduzetnik, pivar, motivacijski govornik, filmski scenarist, novelist, autor bestselera, radijski prezenter, TV glumac i mačevalac s međunarodnom sportskom karijerom.

2017. godine objavio je autobiografiju "What Does This Button Do", a diljem svijeta promovirao ju je samo najvećim obožavateljima na intimnim druženjima. Iz tih je druženja nastala ideja o "Večeri s Bruceom" u kojoj publika ima priliku uživati u druženju s omiljenim glazbenikom više od dva sata.

Program se sastoji od dva dijela. U prvoj polovici Bruce pripovijeda o životu na humorističan način, daje satiričan pogled na vlastite životne uspone i padove. Publici iskreno otkriva priču u jedinstvenom anarhičnom stilu, popraćenu mnoštvom fotografija iz privatne kolekcije, uz nekoliko ekskluzivnih detalja koje namjerno nije želio otkriti u knjizi.

Drugi dio večeri posvećen je obožavateljima koji mu otvoreno mogu postaviti pitanja na koja će dobiti direktan odgovor tog velikana.