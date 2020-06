Brojne zvijezde ne piju alkohol, a dok su jedni od istog odustali nakon ovisnosti, drugi ne vole okus alkohola te smatraju da se nazdravljati može i vodom. Evo tko su oni.

Teško je zamisliti raskalašene holivudske tulume bez alkohola, no neke zvijezde su se odlučile na potpuno trijezan život. Dok brojne njihove kolege pate od problema zbog alkohola, oni su odlučili tulumarenje podići na novi, bezalkoholni, nivo.

Glumica Natalie Portman priznaje kako je s 20 godina probala marihuanu te se napila nekoliko puta dok je studirala, no posljednjih nekoliko godina nije popila ni kap alkohola. Sve je ostavila iza sebe, a mnogi tvrde kako upravo zbog toga sjaji još i danas. Alkohol je iza sebe ostavio i legendarni Elton John. Prije 30 godina se ostavio čaše i droga, a do danas je ostao čist. Svaka čast na upornosti, ne uspije to svima.

Rumer Willis je u siječnju 2017. godine odlučila cijeli mjesec ostati trijezna, a to je nastavila do danas. Ističe da nije imala velikih problema s alkoholom, već se samo osjeća bolje dok ne pije. Čist život vodi i ikona country glazbe, Shania Twain. Ne uživa u alkoholu ni drogama, a pjevačica je i vegetarijanka već dugi niz godina.

Zbog ovisnosti o drogama i alkoholu glumac Zac Efron je 2013. godine završio u klinici za odvikavanje. Kasnije je u intervjuima pričao kako mu se život tada okrenuo na bolje, no puno snage je trebalo da uspije u tome. Njegov kolega Bradley Cooper s 29 je godina shvatio da ukoliko nastavi piti, sabotirat će vlastiti život. U tridesete je ušao čist i takav ostao do danas.

Supermodel Tyra Banks priznala je u jednom intervjuu kako nije ovisničke naravi, a alkohol je probala kada je imala 12 godina. Nikada se nije drogirala, a nije kasnije više niti pila. Zvijezda serije "Seks i grad", Kristin Davis, priznala je kako je mislila da neće živjeti duže od 30. Shvatila je kako joj je ovisnost o alkoholu preuzela život te se upisala na program za rehabilitaciju. Nije više nikada pila. Alkohol od početka 90-ih nije konzumirala ni Jada Pinkett Smith.

Glumac Robert Downey Jr. otvoreno je prije šest godina pričao o svojoj ovisnosti te kako mu je alkohol zagorčao život. Trijezan je više od 10 godina. Christina Ricci pak kaže kako je odabrala život bez alkohola, a nije imala problema. Smatra da joj je život bolji zbog toga. Da je sretnija zbog toga što ne pije priznala je i manekenka Naomi Camppbell.

Problema je imala i pjevačica Lana Del Rey, koja je još kao tinejdžerica prošla kroz pakao ovisnosti. Do 20. godine je prestala piti te se okrenula svojoj glazbenoj karijeri. I njezina kolegica Leona Lewis također je trijezna, no iz drugih razloga. Ne može podnijeti okus alkohola. Na svim proslavama na kojima je bila pila je bezalkoholni šampanjac.

Alkohol je zabranjen i u kući glumca Roba Lowea, koji je dobio i nagradu za to što je čist 25 godina. Kako kaže, sve može zahvaliti supruzi Sheryl Berkoff koja ga je tome i inspirirala. Da piće nije dobro za njega shvatio je i poznati DJ Calvin Harris, koji se unatoč svom stilu života i stalnom partijanju odrekao alkohola jer smatra da ga je činio bolesnim. Godinama se čaši nije okrenula ni Eva Mendes, koja je 2008. godine priznala kako je trijezna nakon nekoliko godina i takvom planira i ostati.

U vrijeme najveće slave alkoholu se okrenuo Daniel Radcliffe. Slavni Harry Potter već godinama ne pije, a priznaje kako mu alkohol i ne fali. Njegov stariji kolega Ben Affleck godinama je bio u raljama ovisnosti, što mu je naštetilo i privatnom životu. Otkad se ostavio čaše zagovara zdrav život, a brojni prijatelji i kolege ga u tome podupiru. Više od 15 godina trijezan je i britanski komičar Russel Brand koji je na početku karijere bio poznat po ispadima jer je bio pod drogama ili alkoholom. Sve je objasnio i u svojoj knjizi "Recovery: Freedom from our Addictions".

Želju za drogama i alkoholom nema ni Blake Lively. Droge nikada nije ni taknula, a alkohol više ne pije jer sve smatra nepotrebnim pošto nema nikakav nagon prema tome. Jednako tvrdi i Kim Kardashian, čije su sestre pričale o tome da slavna reality zvijezda nikada nije imala poseban poriv za pićem.

Utjehu u čaši ne pronalazi ni tenisač Andy Murray, koji je u kasnim tinejdžerkim godinama odlučio da neće više piti jer je htio biti sportaš.

Slavni ljepotan Brad Pitt na početku karijere je imao brojne borbe s alkoholom, a u jednom je trenutku odlučio da više ne želi tako živjeti. I u tome je uspio. Njegov kolega Gerard Butler godinama je proživljavao pravi pakao zbog ovisnosti, a više od 20 godina kasnije ističe kako je sretan što je toliko dugo trijezan.

Svoj odličan izgled i u 50. godini Jennifer Lopez pripisuje činjenici da je pije alkohol. Smatra da joj je koža sjajnija zbog toga, a umjesto šampanjcem nazdravlja vodom. Pjevač grupe Coldplay, Chris Martin, priznaje da su u početku karijere svi članovi benda često tulumarili i pili, no ubrzo su odustali od tog stila života te su danas svi trijezni, skupa s njim.

Komičar Jim Carrey često je javno govorio o svojim ovisnostima. Danas smatra da je život prelijep da bi ga uništio alkoholom i drogama. Holivudski glumac Colin Farrel također je trijezan već dugi niz godina, nakon što je na početku karijere imao brojne epizode s alkoholom.