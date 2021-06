Brody Jenner je mamio poglede na plaži u Malibuu gdje je sad došao surfati, a zatim se družio s djevojkama koje nisu skidale oči s njegova golog torza.

Zgodni polubrat slavnih sestara Kardashian-Jenner, 37-godišnji Brody Jenner, plijeni poglede gdje god se pojavi, pogotovo ako ne nosi majicu.

Kao i njegove puno slavnije polusestre, paparazzi ga prate u stopu, pa su ga ovaj vikend snimili na plaži u Malibuu gdje je sam uživao u surfanju, a zatim i u barenju komada.

Nakon što je izašao iz vode, Brody se zapričao s dvjema djevojkama s plaže koje nisu mogle skinuti oči s njegova isklesanog torza, a kamere su sve zabilježile, pa se neće dobro provesti ako ove fotografije vidi njegova nova navodna djevojke.

Brody je prošli mjesec uhvaćen u intimnim trenutcima ljepotice Amber Davis i to u društvu svoje bivše supruge Kaitlynn Carter s kojom sudjeluje u realityju "The Hills: New Beginnings".

Brody i Kaitlynn u braku su bili od 2019. do 2019. godine, a ona ga je napustila zbog druge žena. Naime, Kaitlynn je nakon razvoda imala aferu s pjevačicom Miley Cyrus koja je također taman prije toga ostavila supruga Liama Hemswortha. Djevojke su provele vrući ljetni odmor u Italiji, no njihova romansa je potrajala svega dva mjeseca.

Kaitlynn se nakon Miley ponovno vratila frajerima, a trenutno s dečkom Kristopherom Brockom čeka i prvo dijete.

Brody je nakon razvoda kratku ljubio i 16 godina mlađu Daisy Keech koja se proslavila na popularnoj društvenoj mreži TikTok te Victoria's Secret anđelicu Josie Canseco.