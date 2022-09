Brtiney Spears je jednom prilikom otkrila da je u prošlosti imala online romansu s princom Williamom, a dogovorili su i spoj koji se ipak nije dogodio.

Britney Spears poznata je kao pop princeza, no zamalo je bila i kraljica Engleske.

U vrijeme svoje najveće slave, Britney je imala online romansu s budućim prijestolonasljednikom britanskog trona, princom Williamom.

Brtiney je 2002. godine u talk showu Franka Skinnera otkrila da je s Williamom razmjenjivala mailove i da ga je čak pozvala na spoj dok je bila na turneji u Velikoj Britaniji. U to je vrijeme bila na samom vrhu top-ljestvica s hitovima "Baby One More Time" i "Oops! I Did It Again".

"Neko smo se vrijeme dopisivali preko maila i trebali smo se naći uživo, no to se nije dogodilo", ispričala je tada 20-godišnja Britney, te je potvrdila kako se William nije pojavio na dogovorenom spoju. Priznala je i kako nema pojma zašto se princ predomislio, a u to su vrijeme britanski tabloidi pisali kako je umjesto na spoj, otišao u lov na lisice.

Glasine o njihovoj online romansi punile su novinske stupce mjesecima prije njezina intervjua, no iz Buckinghamske palače uporno su ih poricali.

U rujnu prošle godine kraljevski biograf Christopher Andersen otkrio je još više detalja o njihovoj romansi.

"William i Britney pokušali su spojiti dok su bili mladi. Puno puta su se čuli telefonom, no ne sjećam se da su se u tom periodu uspjeli vidjeti uživo", napisao je Andersen u svojoj knjizi "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan".

William se 2003. godine počeo viđati sa svojom današnjom suprugom, Kate Middleton, a Britney je u to vrijeme taman okončala vezu s Justinom Timberlakeom. Zatim je bila u kratkom braku sa svojom simpatijom iz djetinjstva Jasonom Allenom Alexanderom, a nakon njega se udala za svojeg plesača Kevina Federlinea s kojim je dobila dvojicu sinova, no i njihov brak je završio razvodom.

Ove godine je treću put stala pred oltar s modelom i plesačem Samom Asgharijem, a kojim je bila u vezi od 2016. godine.

