Britney Spears nekada je bila najveća zvijezda na planetu, a jedna od mrlja u karijeri bio joj je 55 sati dug brak s prijateljem iz djetinjstva Jasonom Alexanderom.

Pjevačica Britney Spears napravila je puno toga čudnoga u svom životu, no brak sa srednjoškolskom ljubavi Jasonom Alexanderom bila je jedna od čudnijih.

Istraživanja kažu kako prosječni američki brak traje 8 godina, ali ne i kada ste najveća zvijezda na kugli zemaljskoj. Naime, pop-senzacija Britney Spears bila je udana samo 55 sati, i to sa svojom srednjoškolskom ljubavi Jasonom Alexanderom.

Na Novu godinu 2004. godine Britney je poslala privatni zrakoplov po njega da ga dovede u Las Vegas kako bi se vjenčali, no to mu, naravno, nije rekla. "To nije bio samo poziv na seks, ali mislio sam da je poziv da se odlično zabavimo kao stari prijatelji", rekao je u jednom kasnijem intervjuu Jason, koji je sa zvijezdom odrastao u Kentwoodu.

Priznao je i kako su neko vrijeme bili "prijatelji s povlasticama", čak i u vrijeme njezine veze s Justinom Timberlakeom, kada je tvrdila da je djevica. "Bilo je slučajeva kada smo se Britney i ja tako družili. Nazvala bi me, ja bih došao... Bio sam dečko iz sjene za kojeg nitko nije znao." No nakon lude noći u Vegasu više nije bio u sjeni, već u centru pozornosti, zbog čega je i profitirao jer su baš svi željeli čuti njegovu stranu priče.

"Tulumarili smo i pili te koristili razne party poslastice, a onda mi je samo odjednom rekla: 'Ajmo se vjenčati'. Pristao sam", jedva je čekao ispričati Jason, no bio je zagonetan na pitanje o kakvim se "poslasticama" radi, iako je više nego jasno kako se radilo o konzumaciji droge. "Sve smo koristili, od A do Z. Alkohol, kava i cigarete su droge. Da, drogirali smo se!"

Unatoč tome, priznao je kako je osjećao nešto za nju te bio zaljubljen, a da je siguran kako je i ona osjećala nešto za njega. No nakon što su se drugo jutro probudili te javili njezinu menadžeru i mami što se dogodilo, nastala je neopisiva ludnica jer nisu potpisali predbračni ugovor.

"Nisu htjeli ni čuti za brak, a Britney je zatim odlučila to okončati. Brak je bio poništen pod izlikom da nije bila svjesna što radi u tom trenutku. To su bile gluposti", istaknuo je ogorčeni Jason, koji je priznao i kako je bez problema potpisao papire za poništenje braka jer je "dobar dečko".

"Nadao sam se da će mi se vratiti, bio sam povrijeđen. To je bio najteži dio cijele te priče. Nisam dobio plaću niti zaradio novac izravno od toga. No zaključio sam kako više neću biti dobar i pošten. Takvi dečki uvijek završe zadnji. Ako se želiš petljati sa slavnom osobom, a običan si čovjek, pobrini se da na to gledaš kao na posao", zaključio je povrijeđeni Jason, za kojeg se nakon toga više nije čulo.

Odletio je nazad kući u poslovnoj klasi i to je bilo to. Britney se pak iste godine udala za plesača Kevina Federlinea, s kojima ima dvojicu sinova, no brak je potrajao do 2007. godine te otad više nije stala pred oltar. Možda i bolje!