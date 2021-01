Bradley Cooper danas je jedan od najseksi muškaraca na svijetu i uspješni holivudski glumac, no put do slave nije mu bio lagan. Osim uspješne karijere, vodi i turbulentan privatni život.

Američki glumac Bradley Cooper može se pohvaliti uspješnom karijerom, a na policama kod kuće ima brojne zlatne kipiće, uključujući i dvije nagrade Grammy. Za svoje uloge i filmove koje je režirao bio je čak osam puta nominiran za Oscara, a povodom njegova rođendana prisjetili smo se detalja iz njegova života.

Cooper je rođen u Philadeplhiji, gdje je i odrastao, a često je u intervjuima pričao da su ga zbog izgleda zezali dok je bio mali. "Ljudi su mislili da sam djevojčica jer sam tako izgledao. Imao sam dugu kosu pa je možda i to razlog", zezao se na svoj račun slavni glumac. Kao tinejdžer je obožavao košarku i kuhanje, a planirao je upisati i vojnu akademiju te preseliti se u Japan. Ipak, od svih želja ostvarila mu se ona da postane glumac. Još kao dječak obožavao je filmove, no roditelji ga nisu podržavali u tome da pstane glumac. Promijenili su mišljenje kada su ga vidjeli kako glumi u jednoj lokalnoj predstavi. Cooper je kasnije studirao engleski jezik, a pred kamerama se prvi put pojavio 1999. godine i to u hit-seriji "Seks i grad".

Jedan od prvih poslova bio je onaj naratora u seriji o avanturističkom turizmu "Globe Trekker", zbog koje je 2000. godine posjetio čak i Hrvatsku. Godinu kasnije pojavio se prvi put na velikom platnu u filmu "Wet Hot American Summer", a glumio je i u nekoliko serija prije nego što je dobio ulogu u filmu "Lovci na djeveruše". Globalni uspjeh postigao je nakon što se pojavio u popularnom showu "Saturday Night Live", a film "Mamurluk" osigurao mu je mjesto među najpopularnijim glumcima Hollywooda.

Redateljski debi imao je s filmom "Zvijezda je rođena" iz 2018. godine, u kojem je uz Lady Gagu tumačio glavnu ulogu. Za taj projekt se pripremao gotovo četiri godine, a redovito je radio i s vokalnim trenerom kako bi usavršio pjevanje. Singl "Shallow" koji je Bradleyjev duet s Lady Gagom tjednima je osvajao vrhove top lista diljem svijeta, a brojni stručni portali složili su se kako se radi o pjesmi koja je bezvremenska i pravi klasik.

Skupa s uspješnom karijerom ovaj slavni glumac vodi i turbulentan privatni život. Na samome početku karijere imao je problema s alkoholom, a često je pričao kako mu je skoro uništio život. Od 2004. godine je trijezan, a pokušava se držati dalje od svih poroka. Prvi put je u bračnu luku uplovio 2006. godine s glumicom Jennifer Esposito. Samo par mjeseci kasnije Jennifer je predala papire za razvod. "Oboje smo shvatili da nismo jedno za drugo i sva sreća što smo to shvatili na vrijeme", govorio je Cooper kasnije u medijima. Nakon Esposito su ga povezivali s Renee Zellweger te Suki Waterhouse, nakon čega se zaljubio u manekenku Irinu Shayk.

U ožujku 2017. godine Irina je rodila njihovu kćer Leu, no par se u lipnju 2019. godine razišao. Uzrok tome navodno je bila njegova afera s Lady Gagom, za koju su obojica govorili da nije istina. Na žalost, par se nije pomirio, no u dobrim su odnosima zbog svoje kćeri.

Bradleyja Coopera mnogi su svjetski mediji proglašavali jednim od najseksi muškaraca na svijetu, a unatoč svim skandalima, popularnost mu i dalje raste, a ima sreće i na poslovnom polju te trenutačno snima nekoliko filmova.