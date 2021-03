Bend The Osmonds stekao je najveću slavu početkom i sredinom 70-ih te su stvorili imidž čistunaca koji apstiniraju prije braka, pa čak i ne psuju, a kasnije su procurile informacije kako ih je otac, bivši vojni časnik disciplinirao i tjerao na savršenstvo u pjevanju, plesu i sviranju.

Pjevačica Marie Osmond izgubila je 2010. svog 18-godišnjeg sina Michaela, a to je samo jedna u nizu tragedija koje su pogodile njezinu veliku glazbenu obitelj.

Naime, njezina je obitelj stekla slavu stvorivši bend The Osmonds, koji je zaludio svijet početkom i sredinom 70-ih. I dok je izvana sve izgledalo bajno te se činilo kao da vode divan život pun smijeha, zapravo su se borili s brojnim problemima.

Glazbena skupina prvi se put pojavila na na televiziji 1962. pod imenom The Osmonds Brothers, a članovi su bili braća Alan, Wayne, Merrill i Jay. Svoje nastupe odrađivali su s velikom preciznošću i bili su gotovo savršeno sinkronizirani, što je bio rezultat strogoće njihova oca Georgea, umirovljenog časnika američke vojske.

Svi članovi obitelji bili su mormoni, što znači da nisu smjeli konzumirati alkohol, cigarete, kavu ni duhan. George je spavao u zasebnom krevetu od supruge Olive, dok su njegovi sinovi imali krevete poput onih u vojnom kampu te ih je otac budio zvukom zvona i zatim postrojavao u vrstu. Dao im je brojeve kojima su se predstavljali umjesto imena i satima su morali vježbati pjevanje, sviranje i plesanje.

Alan, Wayne, Merrill i Jay imali su dva starija brata Virila i Toma, koji su rođeni gluhi pa nisu morali biti dio benda, a tu su bila i najmlađa braća Donny i Jimmy te njihova jedina sestra Marie.

"Naše greške tata bi kažnjavao udarcima. Svakodnevno nas je tukao, a tek sad shvaćam da je to bilo zlostavljanje", rekao je svojedobno Jimmy, koji se kasnije pridružio bendu.

Ponekad je Marie nastupala s braćom, no ona je kasnije ostvarila uspješnu solo karijeru. Članovi obitelji Osmond u javnosti su stvorili imidž čistunaca, savršene američke obitelji koja nije psovala, a zagovarali su apstinenciju prije braka.

Ipak, braća su proživljavala teške trenutke jer ih je otac tjerao na turneje po Aziji i Europi te su nekad imali i po tri koncerta na dan. Kako su svojedobno izvještavali američki mediji, Donny je u jednom trenutku pisao majci i molio ju da ga vrati kući iz Švedske, no braća su mu ga otela i poderala prije nego što ga je poslao.

No ubrzo je sve krenulo nizbrdo jer je George loše uložio novac koji je zaradio na popularnosti svoje djece, te su krajem 70-ih izgubili milijune. Nakon toga su se morali snaći, pa su svirali i po zabavama i školskim dvoranama, a slavu su vratili tek kad su krenuli u samostalne karijere.

Uspješno su skrivali privatni život te se tek mnogo godina kasnije saznalo da se Merrill na vrhunsku popularnosti benda borio s bolešću srca i dijabetesom, a Alan je obolio od multiple skleroze. Donny je patio od depresije zbog glazbene karijere koju mu je otac nametnuo. Wayne je dobio tumor na mozgu i zbog toga je operiran 1997.

Marie je svoje bolne trenutke podijelila 2001. u knjizi "Behind The Smile", u kojoj je priznala da se borila s postporođajnom depresijom nakon što je rodila sina Matthewa.

"Kada sam bila tinejdžerica i nastupala sa svojom obitelji, jedna me bliska osoba seksualno zlostavljala", otkrila je pjevačica. Nikad nije htjela odati ime zlostavljača jer, kako je napisala, prijetio je da će je ubiti, a dio javnosti smatrao je da je to bio netko od njezine braće ili otac. On je preminuo 2007., dok je njegova supruga Olive umrla 2004.

Marie se bavila glazbom sve dok si njezin posvojeni sin Michael u 19. godini nije oduzeo život. On se godinama borio s depresijom i ovisnošću o drogama i alkoholu, a dvije godine prije smrti bio je u klinici za odvikavanje.

Svojedobno je i pjevačica završila u bolnici, što je njezin glasnogovornik objasnio tako što je rekao da joj je pozlilo zbog lijekova. No ona je poslije priznala da si je htjela oduzeti život i da to nije bio prvi pokušaj.

61-godišnja Marie vratila se pjevačkoj karijeri i širi optimizam svojim motom da je glazba lijek. Često dijeli objave na svom profilu na Instagramu. Od 2011. udana je za produkcijskog dizajnera Stevea Craiga s kojim ima sina, a iza sebe ima dva braka i šestero djece.

Marie je imala nekoliko emisija tijekom svoje karijere i jedna od njih je bila s bratom Donnyjem. Često su imali i glazbene nastupe skupa.