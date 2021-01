Elvis Presley preminuo je 1977. godine, no mnogi vjeruju da je živio i nakon toga. Izdvojili smo najbizarnije teorije zavjere o smrti kralja rock'n'rolla koji bi danas imao 86 godina.

Obožavatelji diljem svijeta ostali su u šoku kada je 16. kolovoza 1977. godine pronađeno beživotno tijelo Elvisa Presleya u zahodu njegovog imanja Graceland.

Zbog zlouporabe droga i prekomjerne tjelesne težine, kralj rock'n'rolla mjesecima prije smrti patio je od slabovidnosti, visokog krvnog tlaka i srčane aritmije što je s vremenom dovelo do njegove smrti u 43. godini života.

A iako su od tada prošle 43 godine, mnogi Elvisovi fanovi i dalje su uvjereni da je on živ. Internetom kruže razne teorije zavjere o pjevaču koji bi 8. siječnja napunio 86 godina, a u nastavku smo izdvojili najbizarnije.

Promijenio je karijeru i postao statist

Prema jednoj od teorija, Elvis se pojavio u popularnom blagdanskom filmu "Sam u kući" iz 1990. godine. Fanovi su preminulog pjevača uočili u sceni u kojoj Kevinova mama neuspješno pokušava bukirati let za Chicago, a navodni Elvis stoji u redu iza nje na aerodrom i ima bradu.

Pjevač je u programu zaštite svjedoka

Prema najpoznatijoj teorija zavjere o njegovoj smrti, Elvis je bio povezan s mafijom od koje je pobjegao lažirajući svoju smrt te se od tada nalazi u programu zaštite svjedoka. Autorica bestsellera iz 1988. godine "Elvis is Alive" Gail Brewer-Giorgio izjavila je za časopis Time da je do tog zaključka došla na temelju tisuće pregledanih dokumenata FBI-ja.

"Znam li da je Elvis i danas živ? Ne, ne znam. No sigurna sam da nije umro 16. kolovoza 1977", kazala je Brewer-Giorgio.

Viđen u restoranu

U dokumentarcu iz 1992. godine "Live Special: The Elvis Conspiracy" jedna od svjedokinja tvrdila je kako je Elvisa vidjela u restoranu u kolovozu 1991. godine gdje je bio u pratnji dvojice zaštitara. Navodnog Elvisa je i fotografirala, a na mutnim fotografijama se vidi silueta čovjeka sa zaliscima koji lice prekriva dlanom, piše The Mirror.

Kazala je i kako su zaštitari odmah pojurili prema njoj kada je izvadila fotoaparat što joj je dalo dodatnu potvrdu da se zaista radi o kralju rock'n' rolla. Uslijedile su i brojne druge slične dojave.

Potpisao je vlastitu potvrdu o smrti

Kao jedan od dokaza da Elvis nije umro kada se tvrdi da jest, teoretičari zavjere prilažu njegovo pismo američkom predsjedniku Richardu Nixonu iz 1970. godine i njegovu potvrdu o smrti.

Na zahtjev ranije spomenute teoretičarke i autorice knjige o Elvisu Gail Brewer-Giorgio, stručnjak za rukopise analizirao je oba dokumenta i potvrdio podudarnost između Elvisovog rukopisa u pismu predsjedniku i potpisa na dokumentu o njegovoj smrti.

Krivo ime na grobu

Na nadgrobnoj ploči na njegovom grobu na imanju Graceland ugravirano je Elvis Aaron Presley, a srednje ima pjevača zapravo se piše samo s jednom slovom "a". Teoretičari zavjere smatraju da je takva golema greška napravljena namjerno i da to dokazuje da je on živ.

Pojavio se na vlastitom bdjenju

Stotine Elvisovih obožavatelja se 2019. godine okupilo u Gracelandu kako bi bdjenjem obilježili godišnjicu njegove smrti. No neki teoretičari zavjere uvjereni su da se na bdjenju pojavio i Elvis. Na videu s događaja mnogi su uočili sijedog čovjeka u crvenoj košulji koji nalikuje pjevaču, dok su ga drugi prepoznali u bradatom tipu sa šiltericom i plavom majicom.

Radi kao vrtlar na Gracelandu

Na snimci iz 2016. godine mnogi su primijetili sličnost između vrtlara na imanju Graceland i Elvisa zbog čega se razvila teorija da je to on te da i dalje živi na svojem imanju i brine o cvijeću.

"Priznanje" njegove supruge

Elvisova bivša supruga Priscilla od koje se razveo 1973. godine je tijekom gostovanja u emisiji Oprah 2005. godine izjavila nešto zbog čega su mnogi zaključili da je Elvis još živ te da ona to zna, samo taji od javnosti.

Odgovarajući na Oprahino pitanje o tome kako je Elvis razmazio njihovu kći Lisu Marie kazala je: "To je baš on rekao nekidan", a zatim se ispravila i umjesto "on", rekla "ti", obraćajući se voditeljici.

Teoretičarima zavjere to je bio dovoljan dokaz da Elvis nije umro te da i dalje komunicira sa svojom bivšom suprugom i kćeri.

Pritajio se kako bi pobjegao od slave

Značajan broj ljudi vjeruje kako Elvis 1977. godine nije umro već se pritajio jer se nije mogao nositi sa slavom. U prilog ovoj teoriji idu svjedočanstva nekolicine ljudi koji su pjevača vidjeli u restoranima i dućanima u Michiganu krajem 1980-ih.

Sam si je oduzeo život

Jedna od teorija zavjere priznaje da je pjevač zaista umro kada se tvrdi da jest, ali ne i da je njegova smrt bila prirodna, već da si je Elvis sam oduzeo život. To su neki zaključili nakon izjave njegove bivše supruge u dokumentarcu "Elvis Presley: The Searcher".

"Znao je što radi i mnogi su mi govorili zašto ga u tome nisam spriječila no to nije istina", kazala je referirajući se na njegovu ovisnost o drogi. "Mnogi bliski ljudi su mu pokušavali pomoći no Elvisu niste mogli reći što da radi", dodala je.

Dio obožavatelja pjevača iz toga je zaključio da se Elvis ubio, a teoriju su potkrijepili i u porukama koje je napisao svojem menadžeru Joeu Espositu. "Umoran sam od svog života", "Treba mi dugački odmor", napisao mu je Elvis malo prije svoje smrti.