Flavio Briatore snimljen je na luksuznoj jahti s bivšom suprugom Elisabettom Gregoraci koja je u žutom dvodijelnom bikiniju pokazala svoju bombastičnu figuru.

Talijanski milijarder Flavio Briatore i njegova bivša supruga Elisabetta Gregoraci održali su prijateljski odnos nakon razvoda braka 2019. godine.

Paparazzi su ih uhvatili dok su odmarali na njegovoj luksuznoj jahti "One" u Porto Cervu na Sardiniji.

Talijanska manekenka pokazala je svoje trbušne mišiće u dvodijelnom žutom badiću dok se izležavala na ležaljci, upijajući zrake sunca. Iza ovakve figure stoji naporan rad u teretani.

Flavio je uhvaćen bez majice u plavim kupaćim hlačicama, a kao modni dodatak nosio je šiltericu i sunčane naočale.

Bivši par uživao je u razgovorima, a na jahti su im se pridružili i njihovi bliski prijatelji.

S Gregoraci je bio u braku od 2008. do 2017. godine i zajedno imaju sina Nathana, a nakon razvoda Flavio ju je zatražio da potpiše ugovor koji joj brani da se u javnosti pojavi s novim muškarcem.

"Ugovor je potpisala i zbog toga ju ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da ju nitko ne fotografira.

S druge strane, Flavio samo izmjenjuje mlađahne ljepotice i ne skriva ih od javnosti, a zadnja s kojom je ulovljen je 26-godišnja manekenka Maria Ludovico Campano.

Zanimljivo je da je Briatore, prije nego što se obogatio, bio voditelj restorana i prodavač osiguranja u Italiji. Svojedobno je osuđen po nekoliko optužbi za prevaru 1980-ih, dobio je dvije zatvorske kazne, iako su te presude kasnije ukinute amnestijom.

