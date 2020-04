Narodno kazalište Sarajevo i The New Symphony Vienna

Zbor Opere Narodnog kazališta Sarajevo u suradnji s Bečkim simfonijskim orkestrom "The New Symphony Vienna" izveo je "Odu radosti" i to kako bi obilježili 250. godišnjicu rođenja skladatelja Ludwiga van Beethovena.

Brojni europski zborovi i filharmonijski sastavi odlučili su biti aktivni i u ovom razdoblju kada većina nas vrijeme provodi u kućnim izolacijama, i podarati nam neka od najpoznatijih umjetničkih skladbi u novom ruhu.

Među njima je i Operni zbor Narodnog kazališta Sarajevo i Bečki simfonijski orkestar "The New Symphony Vienna", čiji su članovi udružili snage i izvedbom legendarne "Ode radosti" iz svojih privatnih domova pokušali nam uljepšati ove dane.

A ono što je nama možda najzanimljivije u cijeloj priči je to da je ona krenula od Splićanina, Giuseppeja Terze, inače šefa i dirigenta orkestra "The New Symphony Vienna" koji je pozvao sarajevske kolege da se priključe snimanju Beethovenovog djela.

"U ovom vremenu karantene i nemogućnosti zajedničkog sviranja, Beethovenovom muzikom želimo virtualnim putem prenijeti poruku zajedništva i prijateljstva, udahnuti nadu i dati snagu svima, što je jedna od osnovnih zadaća umjetnosti", izjavili su iz Narodnog kazališta Sarajevo za Klix.ba.