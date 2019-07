Arnold Schwarzenegger proslavio je 72. rođendan, a mi smo se prisjetili skandala koji mu je gotovo uništio život.

Najslavniji snagator svijeta, kultni "Terminator" Arnold Shwarzenegger imao je teško djetinjstvo i odrastanje. Otac ga je zlostavljao, brat mu je tragično preminuo, a bio je cijelo djetinjstvo šikaniran jer njegov otac nije bio uvjeren da je on njegov biološki sin.

Put do Hollywooda bio je trnovit i popraćen mnogim nedaćama, no na kraju je uspio i postao jedna od najvećih zvijezda 80-ih godina, dok je danas ugledni političar i prepoznatljivo lice iz povijesti kinematografije. Svijet je zavolio njegovo teško izgovorljivo prezime i široki osmijeh, no za Arnolda Schawarzeneggera gotovo se sve urušilo kada se saznalo za veliku i mračnu tajnu koju je pokušao sakriti.

Naime, veliki nježni div kakvim su ga mnogi doživljavali, oženio se svojom suprugom Marijom Shriver 1986. i sretni glumački par uskoro je počeo širiti svoju obitelj. Maria je rodila četvero djece i sve se činilo idealnim više od dvadeset godina – dok se jednog dana nije premolila vijest da Arnold svoju suprugu vara već godinama i još gore - ima izvanbračnog sina.

U svibnju 2011., nakon 25 godina braka, Maria i Arnold objavili su razvod svog braka i time šokirali mnogobrojne fanove koji su njihov odnos smatrali idiličnim. Tabloidi su uskoro otkrili kako je Arnold 14 godina ranije začeo vanbračno dijete, sina, i to spremačici koja je radila za obitelj u njihovom domu.

Arnold je javnosti priznao da je doista on otac djeteta spremačice koja je došla iz Guatemale u potrazi za boljim životom u SAD-u. Radila je 20 godina za obitelj i cijelu svoju trudnoću provela je pred očima članova obitelji. Arnoldov vanbračni sin rođen je 1997.

Arnold se branio kako mu je trebalo sedam ili osam godina da uopće sazna da je upravo on otac djeteta, a to je otkrio tako što mu je dijete počelo nalikovati. Kada je otkrio istinu odmah je počeo isplaćivati tajne novčane iznose spremačici, a pomogao je i falsificirati dječakov rodni list ne bi li što bolje prikrio svoju povezanost s njime.

Kada je Maria saznala što joj se cijelo vrijeme odvijalo ispred nosa - pobijesnila je i odmah odselila zajedno sa svojom djecom. Razvod je bio gorak i par se dugo sudio zbog skrbništva nad djecom da bi sud na kraju presudio u apsolutnu Mariinu korist.

Nakon što se vijest o vanbračnom sinu pročula, danska glumica Brigitte Nielsen također je istupila u javnost i priznala kako je imala aferu s Arnoldom za vrijeme trajanja njegova braka.

Kada su ga u siječnju 2014. novinari pitali na što je u svom životu najmanje ponosan, Schwarzenegger je rekao kako je najmanje ponosan na svoja djela koja su nanijela bol njegovoj obitelji i razorila je.