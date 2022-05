Uoči finala Eurosonga u Torinu izdvojili smo sve finaliste, a u anketi možete glasovati za svojeg favorita.

Još malo nas dijeli do velikog finala Eurosonga koji se ove godine održava u Torinu.

Pobjedu će pokušati izboriti finalisti 25 zemalja među kojima ni ove godine, nažalost, nema Hrvatske i naša Mia Dimšić natjecanje je završila u prvoj polufinalnoj večeri.

Finaliste prve večeri poslušajte OVDJE, a u nastavku donosimo pregled preostalih 15 finalista, uključujući i predstavnike zemalja koji čine takozvanu veliku petorku Eurosonga i imaju izravan plasman u finale, a to su Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska i Velika Britanija.

We Are Domi, ranije poznat kao Domi, je češko-norveški elektro-pop bend koji na Eurosongu predstavlja Češku s pjesmom "Lights Off".

Andrei Ionuț Ursu umjetničkog imena WRS predstavlja Rumunjsku s pjesmom "Llámame".

Finsku na Eurosongu predstavlja grupa The Rasmus s pjesmom "Jezebel". Njihov hit "In The Shadows" iz 2003. godine proslavio ih je diljem svijeta.

Francusku na ovogodišnjem Eurosongu predstavljaju Alvan & Ahez s pjesmom "Fulenn". Alvan je multiinstrumentalni elektro glazbenik, a Ahez je tradicionalna vokalna grupa i zajedno su htjeli pokazati kako tradicija nije nešto što ostaje u prošlosti, već stalno evolvira.

Italiju na ovogodišnjem Eurosongu predstavljaju Mahmood & Blanco s baladom "Brividi" i slove veliki favoriti za pobjedu. Mahmood je već nastupio na Eurosongu 2019. godine s pjesmom "Soldi", a tada je završio na drugom mjestu

I Španjolska dobro kotira na kladionicama, a predstavlja ih pjevačica Chanel s pjesmom"SloMo"koja je i jedna od najgledanijih ovogodišnjih eurovizijskih pjesama na YouTubeu.

Njemačku na Eurosongu predstavlja njemačko-američki pjevač i reper Malik Harris s pjesmom "Rockstars".

Azerbajdžan na Eurosongu predstavlja Nadir Rustamli s emotivnom baladom "Fade To Black"

Pjevač i nogometaš Jérémie Makiese na Eurosongu predstavlja Belgiju s pjesmom "Miss You".

Švedska je još jedan od favorit na ovogodišnjem Eurosongu, a predstavlja ih Cornelia Jakobs s pjesmom "Hold Me Closer".

Sheldon Hernandez, poznat pod umjetničkim imenom Sheldon Riley, predstavlja Australiju s pjesmom "Not the Same".

I Velika Britanija je jedan od favorita ovogodišnjeg Eurosonga, a predstavlja ih Sam Ryder s pjesmom "SPACE MAN".

Ochman je predstavnik Poljske koji s pjesmom "River" također nosi titulu jednog od favorita natjecanja i na kladionicama je zauzeo visoko mjesto.

I predstavnica Srbije Konstrakta s pjesmom "In Corpore Sano" slovi kao velika favoritkinja, a popularnost joj je dodatno porasla nakon nastupa u drugom polufinalu.

Estoniju na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja Stefan Airapetjan s energičnom pjesmom "Hope".

U anketi glasujte za svojeg favorita, a poredali smo ih redoslijedom po kojem nastupaju u finalu.

Koja zemlja vam je favorit za pobjedu na Eurosongu 2022? Češka

Rumunjska

Portugal

Finska

Švicarska

Francuska

Norveška

Armenija

Italija

Španjolska

Nizozemska

Ukrajina

Njemačka

Litva

Azerbajdžan

Belgija

Grčka

Island

Moldavija

Švedska

Australija

Velika Britanija

Poljska

Srbija

Estonija Prikaži rezultate Povratak Ukupno

Finale Eurosonga pratite uživo na našem portalu.

Sonja Kovač otkrila grudi u topiću za koji kaže da će biti ljetni hit, ali ne sviđa se svima: ''Malo je degutantno...'' +28

Jedna od najbogatijih Hrvatica ponovno obukla vjenčanicu i potvrdila da s njom iznenađenjima nema kraja! +26