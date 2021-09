Najstariji sin Caroline od Monaka odrastao je u Francuskoj, a nakon što mu je otac poginuo majka ga je pokušala zaštititi od medija tako što se preselila na jug Francuske.

Andrea Casiraghi najstariji je unuk Grace Kelly i princa Rainiera III od Monaka te sin Caroline od Monaka i njezina drugog supruga Stefana Casiraghija. 37-godišnji Andrea dugo je punio naslovnice tabloida zbog svog stila života, no nakon što se oženio i dobio djecu, živi mirnim obiteljskim životom.

Andreino djetinjstvo obilježila je tragična smrt oca, talijanskog poduzetnika Stefana koji je poginuo u pomorskoj nesreći tijekom svjetskog prvenstva. Stefano je bio ljubitelj brzina na moru, a ta ljubav ga je kasnije stajala života. Princeza Caroline nije znala kako da svojoj djeci kaže da im je otac preminuo pa je to umjesto nje učinio njezin otac, princ Rainier. Mladi Andrea navodno je nakon toga patio od noćnih mora i nesanice, a kako bi zaštitila svoju djecu, princeza Caroline se preselila na jug Francuske. Od tamo je otišla u Pariz kako bi bila što dalje od medija u svojoj kneževini.

Godine 1999. Caroline se udala za princa od Hanovera, Ernsta Augusta, a kojim je dobila troje djece. Andrea je odrastao u Francuskoj, gdje je završio i fakultet, a jedno vrijeme studirao je i u Kanadi. Radio je kasnije kao pripravnik u monegaškom veleposlanstvu u Parizu, a usavršavao se i u Madridu. Sudjelovao je u brojnim službenim putovanjima svoje kneževine diljem svijeta, a skupa s majkom je nastavio i zakladu koju je pokrenula njegova baka, Grace Kelly.

Andrea je odavno jasno dao do znanja da se ne želi petljati previše u kremu monegaške kraljevske obitelji. Četvrti je u redu za nasljedstvo, no posvetio se vlastitom poslu te se pokušava držati podalje od medija. Ipak, to mu nije uvijek uspijevalo. Baš kao i njegov otac, i on je ljubitelj brzina, a 2011. godine je imao i problema s policijom zbog toga. Uhvatili su ga kako juri autocestom 200 km/h, zbog čega je ostao i bez vozačke dozvole na nekoliko mjeseci, a bio je i vruća tema svjetskih tabloida.

Družio se sa zlatnom mladeži francuskih i svjetskih moćnika, često je tulumario, a jednako toliko njegove su fotke obilazile čitav svijet. U jednom od ludih tuluma upoznao je i svoju današnju suprugu Tatianu Santo Domingo. Članica jedne od najbogatijih kolumbijskih obitelji koja mu je ukrala srce u svom vlasništvu ima televizijski kanal, avio kompaniju i telefonsku kompaniju.

Andreina majka, princeza Caroline je u srpnju 2012. godine objavila da će njezin sin stati pred oltar sa svojom djevojkom nakon sedam godina veze, a još prije toga javnost je upoznala Tatianu na gala večerima na kojima je pratila svog tadašnjeg dečka. Iste godine sretni par je najavio da čeka svoje prvo dijete, a u ožujku 2013. rodila je sina Alexandrea. Unuk Grace Kelly i njegova zaručnica vjenčali su se krajem kolovoza 2013. godine u Monaku kod matičara, a crkveno vjenčanje imali su godinu kasnije u Švicarskoj. U braku su dobili troje djece, koju nastoje svim silama zaštititi od medijskog ludila koje su sami prošli u mladosti. Uživaju u mirnom obiteljskom životu, a u javnost se pojavljuju kada je to isključivo potrebno zbog prirode njihova posla.