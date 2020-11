Ana Ivanović slavi 33. rođendan, a ona i Bastian Schweinsteiger danas slove kao omiljeni njemački par, međutim nije uvijek bilo tako.

Srpska tenisačica Ana Ivanović može se pohvaliti da je nekada bila na tronu, prva tenisačica svijeta u društvu najboljih, no u centru najveće pozornosti našla se tek nakon što se pročulo da je ona nova ljubav njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera.

Bilo je to 2014. godine, a javnost to nije najbolje bila prihvatila obzirom da je on prije Ane bio u sedmogodišnjoj vezi s glumicom i manekenkom Sarah Brander i svi su očekivali kako će s njom stati pred oltat. Međutim, onda se pojavila vijest da Sebastian ljubi tri godine mlađu tenisačicu i svi su ostali u šoku.

"Na početku su Bastian i Ana bili samo dobri prijatelji, a Ana sada ne prestaje pričati o njemu", izvještavali su tada njemački mediji.

Secirali su Anu u najsitnije detalje te pisali da je Bastian ostavio djevojku zbog zavodnice s Balkana. Uspoređivali su je sa Sarah, boju njihove kose, horoskop, koje strane jezike govore, koliko su školovane, koliko zarađju, a čak su i zaključili kako Ana ima 16 kilograma više nego Sarah.

No sve to nije poljulalo Aninu i Bastianovu ljubav, a danas su dogurali do titule jednog od omiljenih parova. Šest godina kasnije i dalje su zaljubljeni jedno u drugo, vjenčali su se 2016. godine, a postali su i roditelji dvojice sinova.

Često objavljuju obiteljske fotografije na društvenim mrežama i pokazuju koliko su sretna obitelj. A razlog za sreću je i Anin 33. rođendan koji će vjerujemo proslaviti sa svojim najdražim muškarcima.