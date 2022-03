Konstrakta je otkrila tajnu uspjeha svoje pjesme "In Corpore Sano" kojom će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu u Italiji.

Srbiju će na ovogodišnjem Eurosongu predstavljati Ana Đurić Konstrakta, glazbenica o kojoj se ne prestaje pričati otkako je pobijedila na tamošnjem izboru, a čini se kako ni sama nije bila svjesna koliko će joj narasti popularnost.

O tome je progovorila u intervjuu za Klix.ba, a otkrila je i u čemu se krije tajna pjesme "In Corpore Sano" s kojom će se natjecati u Torinu.

"Naučit ću se na popularnost koja mi je došla. Ja sam mislila, svakog čuda tri dana dosta, ali evo danas, peti dan, možda će biti i sedmi, splasnut će to sve, ali ja sam još uvijek 'Đeni, iz kraja' što bi rekla Jennifer Lopez. Na izboru za 'Pjesmu za Evroviziju' dogodilo se to, kada se sklopila slika i zvuk, nešto je kod publike kliknulo i mobilizirala se široka publika za glasanje, možda i ona koja inače ne glasa. Onda smo pobjedili s tom pjesmom i onda kreće ono, napravi se zamajac i to sad ide samo od sebe. Jednostavno, postalo je viralno. Što se same pjesme tiče, mislim da ona na razne načine pruža sadržaj za viral. Od tog vizualnog, koreografije pljeskanja, do te neke slojevitosti u tekstu, do pratećih vokala, koji su malo čak etno, do promjene atmosfere i tako dalje i tako dalje", izjavila je Konstrakta.

Za njezinu neobičnu pjesmu, koja započinje stihovima o kosi Meghan Markle, pročulo se i do Hollywooda ako je suditi prema playlisti glumice i pjevačice Zendaye. Ona je na Instagramu objavila popis deset pjesama koje trenutačno najviše sluša, a među njima se našao i Konstraktin hit, i to na šestom mjestu. Njezina objava oduševila je Srbe, koji je masovno dijele na društvenim mrežama, a Konstrakta bolju reklamu od ove nije mogla niti poželjeti.

Zanimljivo je i da je pjesma "In Corpore Sano" ovih dana jedna od najslušanijih u cijeloj regiji, a kladionice joj već predviđaju bolji uspjeh od Mije Dimšić, koja će na Euroviziji predstavljati Hrvatsku s pjesmom "Guilty Pleasure".

Prije nego što je krenula u samostalne vode, Konstrakta je bila dio benda Zemlja Gruva. Za svoje umjetničko ime je jednom prilikom rekla da to znači racionalno i emotivno u jednom. Završila je arhitekturu i u braku s kolegom arhitektom Milanom Đurićem, s kojim ima dvoje djece.

