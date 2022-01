Alexis Ren i Jay Alvarrez bili su jedan od omiljenih parova na društvenim mrežama s tisućama pratitelja, no u njihovu odnosu nije sve bilo kako je izgledalo na fotografijama.

Manekenka Alexis Ren i Jay Alvarrez nosili su titulu najljepšeg para Instagrama, a njihove bajkovite fotografije sa svih strana svijeta oduzimale su dah brojnim pratiteljima. No malo tko je znao pravu istinu koja se krila iza svega, sve dok ona nije odlučila progovoriti o njihovu odnosu.

24-godišnja Alexis je vezu s 26-godišnjim Jayem opisala kao toksičnu i otkrila da je proživjela zlostavljanje s njegove strane, ono fizičko i psihičko, prije nego što su prekinuli. Zajedno su proveli dvije godine i za to su vrijeme prikupili brojne pratitelje na Instagramu, koji su se divili njihovu savršenom odnosu dok su putovali svijetom.

Ali njihova je ljubavna veza završila na ružan način, a ona je u podcastu "Call Her Daddy" izjavila kako smatra da je manipulativan i okrutan. Također je otkrila da joj je iza leđa napravio ugovore prema kojima će mu narednih nekoliko godina pripasti sva zarada do koje su zajedno došli, a ona je pravdu morala potražiti sudskim putem.

"Bili smo dvoje djece s neograničenom količinom moći, u vezi koja je na početku bila nevjerojatna. Mislim da me volio i mislim da je nakratko sve bilo stvarno. Činilo se da je jako povezan s prirodom, uvijek je govorio o ljubavi. A onda kada smo se stvarno upoznali, shvatila sam da su nam obje mame preminule od raka. Tako da nas je to povezivalo dodatno i mislila sam da me stvarno razumije. Ali kako je naša zvjezdana moć rasla i novac je pristizao, stvari su se promijenile. Kada je posao postao veći od naše veze, sve se počelo pogoršavati", rekla je.

Dodala je i da je osjećala veliki pritisak da bude savršena kako bi ispunila očekivanja koja su imali obožavatelji, ali i koja je imao Jay.

"Morala sam biti sigurna da sam najbolja djevojka, da mogu biti savršena djevojka za njega i raditi sve te stvari jer me nitko neće voljeti ako to ne učinim. Imala sam osjećaj da mu se ne bih svidjela ako ne budem takva. Sjećam se da bih svako jutro ustala mnogo ranije od njega kako bih se našminkala i pobrinula se da uvijek izgledam dobro", otkrila je.

Rekla je i da je Jay s vremenom postao više usredotočen na posao njihove veze nego na romansu, i da je to ono što ju je uništilo.

"Postao je vrlo manipulativan, kao da me je samo trebao u vezi da održavam posao, a to je bilo zastrašujuće, jer ja na nas iskreno nisam gledala kao na posao. Doslovno sam mislila da će mi biti suprug", rekla je.

Pred kraj je ovaj bivši par radio u Italiji, a Alexis se prisjetila situacije kad je plakala na ulici.

"Tako sam se jako rasplakala, a Jay me zgrabio i stavio mi ruke na zid i počeo mi se smijati u lice, i rekla sam da sam gotova, da ne mogu", a on je samo rekao 'OK'", prisjetila se.

Ali čak i nakon što su prekinuli, on nije prestao utjecati na njezin život. Alexis je rekla da je to radio kako bi još neko vrijeme dobivao postotak od onoga što je ona zaradila.

No nakon svega Alexis na tu priču gleda s vedrije strane.

"Oboje smo jedno drugom bili nevjerojatne lekcije", zaključila je.

Alexis je nakon Jaya izlazila s glumcem Noahom Cenineom, a nedavno je primijećena kako uživa u druženju s tajanstvenim muškarcem na plaži Shellona u St Bartsu.

